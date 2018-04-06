Filmdi gerçek oldu

Olaydan iki gün sonra gözaltına alınan kadınların, sevgililerine aldıkları kıyafet ve cep telefonu gibi eşyalara da el koydukları öne sürüldü.Kadınlar Eylül ayında grup olarak şiddet uygulamak ve hırsızlık yapmaktan ötürü mahkeme karşısına çıkacak. Polise göre olayı küçük yaralarla atlatan adam dört kadının yanı sıra internet üzerinden tanıştığı başka kadınlarla da ilişki kuruyordu. Le Progres adlı yerel gazete kadınların 'gerçek bir intikam' aldığı yorumunda bulundu.

Aldatılmayı hazmedemeyen Üç Sevgili filmindeki kadınlar da bir araya gelip intikam planı yapmışlardı. Tarık Akan'ı eve çağırıp böyle dövmüşlerdi...