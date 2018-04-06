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gerçek oldu

Giriş Tarihi: 06.04.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 14:02
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gerçek oldu
Filmdi gerçek oldu

Fransa'nın Lyon kentinde yaşanan olay da bu filmdeki sahneleri aratmadı. Aynı anda 4 kadınla ilişki yaşayan adam internet üzerinden birbirlerini bulup bir araya gelince oldukça zor anlar yaşadı. Adeta intikam yemini eden kadınlar, kendilerini kandıran adamın evinin önünde buluşmaya karar verdi. Sonrasında yaşananlarsa polise yansıycak boyuta geldi. İşte Üç Kadın filminin görüntüleriyle Times gazetesinde yer alan haberin detayları...

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gerçek oldu
Filmdi gerçek oldu

Fransa'nın Lyon kentinde adı açıklanmayan bir adam, aynı anda ilişki yaşadığı dört sevgilisinin saldırısına uğradı. Times gazetesinin haberine göre internet üzerinden birbiriyle iletişime geçen dört kadın, aldatıldıklarını anlayınca adamın Sathonay-Camp'te bulunan evinin önünde buluşma kararı aldı. Polis raporuna göre kadınlar adamı makasla tehdit etti, adama tokat attı, hakaret etti ve adamın başına vazo fırlattılar. 27 yaşındaki adamın acil servisi aramasıyla bölgeye polis ve ambulans intikal etti.

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gerçek oldu
Filmdi gerçek oldu

Olaydan iki gün sonra gözaltına alınan kadınların, sevgililerine aldıkları kıyafet ve cep telefonu gibi eşyalara da el koydukları öne sürüldü.Kadınlar Eylül ayında grup olarak şiddet uygulamak ve hırsızlık yapmaktan ötürü mahkeme karşısına çıkacak. Polise göre olayı küçük yaralarla atlatan adam dört kadının yanı sıra internet üzerinden tanıştığı başka kadınlarla da ilişki kuruyordu. Le Progres adlı yerel gazete kadınların 'gerçek bir intikam' aldığı yorumunda bulundu.

Aldatılmayı hazmedemeyen Üç Sevgili filmindeki kadınlar da bir araya gelip intikam planı yapmışlardı. Tarık Akan'ı eve çağırıp böyle dövmüşlerdi...

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gerçek oldu
Filmdi gerçek oldu

Dominik Cumhuriyeti'nin Puerto Plata kentinde yaşayan 28 yaşındaki Johanny Diaz, uyuşturucu vererek bayılttığı 44 yaşındaki eski sevgilisi Samuel Ventura Garcia'nın cinsel organını kesti.

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gerçek oldu
Filmdi gerçek oldu

Dominik Cumhuriyeti'nin Puerto Plata kentinde yaşayan 28 yaşındaki Johanny Diaz, uyuşturucu vererek bayılttığı 44 yaşındaki eski sevgilisi Samuel Ventura Garcia'nın cinsel organını kesti.

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gerçek oldu
Filmdi gerçek oldu

Dominik Cumhuriyeti'nin Puerto Plata kentinde yaşayan 28 yaşındaki Johanny Diaz, uyuşturucu vererek bayılttığı 44 yaşındaki eski sevgilisi Samuel Ventura Garcia'nın cinsel organını kesti.

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gerçek oldu
Filmdi gerçek oldu

Polis, çiftin büyük ihtimalle sonu ayrılmaya giden ateşli bir tartışma yaşadıklarını duyurdu.

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