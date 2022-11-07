Financial Times yazdı: Erdoğan’ın çok kartı var...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'uın tahıl krizinin çözümündeki başarısı tüm dünyanın gündeminde... Tahıl krizinin yeniden patlak vermesinin ardından Başkan Erdoğan bir kez daha devreye girdi. Putin ve Zelenskiy ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan krizi çözdü. İngiliz Financial Times'ta yer alan bir haberde, Başkan Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşen görüşmeye dikkat çekildi.