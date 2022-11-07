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Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 10:17

Financial Times yazdı: Erdoğan'ın çok kartı var...

Tahıl krizi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aracılığıyla çözüldü. Tüm dünya Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısını konuşurken İngiliz Financial Times'ta dikkat çeken bir analiz yer aldı. Başkan Erdoğan'ın A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında, 'Putin ile görüştüm hemen koridoru açtı' sözlerine dikkat çekilen analizde Putin ile görüşmenin detayları merak konusu olurken 'Erdoğan'ın çok kartı var' denildi.

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Financial Times yazdı: Erdoğan’ın çok kartı var...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'uın tahıl krizinin çözümündeki başarısı tüm dünyanın gündeminde... Tahıl krizinin yeniden patlak vermesinin ardından Başkan Erdoğan bir kez daha devreye girdi. Putin ve Zelenskiy ile görüşme gerçekleştiren Erdoğan krizi çözdü. İngiliz Financial Times'ta yer alan bir haberde, Başkan Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşen görüşmeye dikkat çekildi.

Financial Times yazdı: Erdoğan’ın çok kartı var...

İngiliz Financial Times gazetesi, Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü analiz etti.

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Financial Times yazdı: Erdoğan’ın çok kartı var...

Gazetede yer alan haberde " Putin, bu hafta Erdoğan'ın tarafsızlığını ve anlaşmaya dönerken yoksul ülkelere yardım etme kararlılığını övdü.

Financial Times yazdı: Erdoğan’ın çok kartı var...

ERDOĞAN'IN ÇOK KARTI VAR

Analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor. Erdoğan'ın çok kartı var." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Financial Times yazdı: Erdoğan’ın çok kartı var...

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon yayınında Putin'i işaret ederek, "Tahıl koridorunu başkaları aracılığıyla açmayı kabul etmiyor. Ama ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı." dediği vurgulandı.

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