Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:15
Güncelleme Tarihi: 07.11.2022
10:17
Financial Times yazdı: Erdoğan'ın çok kartı var...
Tahıl krizi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aracılığıyla çözüldü. Tüm dünya Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısını konuşurken İngiliz Financial Times'ta dikkat çeken bir analiz yer aldı. Başkan Erdoğan'ın A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında, 'Putin ile görüştüm hemen koridoru açtı' sözlerine dikkat çekilen analizde Putin ile görüşmenin detayları merak konusu olurken 'Erdoğan'ın çok kartı var' denildi.