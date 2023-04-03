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Haberler Galeri Finlandiya resmen NATO üyesi oluyor! İsveç'te panik havası...
Giriş Tarihi: 03.04.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 16:18

Finlandiya resmen NATO üyesi oluyor! İsveç'te panik havası...

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyuyordu. İsveç'te yaşanan bir dizi skandalın ardından müzakereler durma noktasına gelse de Finlandiya ile müzakere süreci olumlu sonuç vermiş ve NATO üyeliğine yeşil ışık yakılmıştı. Finlandiya'nın yarın resmen NATO'ya üye olacağının açıklanmasının ardından İsveç panikte....

Finlandiya resmen NATO üyesi oluyor! İsveç’te panik havası...

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması ipleri kopma noktasına getirmişti. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını alamayan İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin kesinleşmesinin ardından panikte...

Finlandiya resmen NATO üyesi oluyor! İsveç’te panik havası...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi. Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 4-5 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

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Finlandiya resmen NATO üyesi oluyor! İsveç’te panik havası...

Toplantının ilk gününde Finlandiya'nın 31. üye olarak ilan edileceğini, bayrağının NATO karargahına çekileceğini kaydeden Stoltenberg, bunun söz konusu ülkeyi daha güvenli, İttifakı da daha güçlü kılacağını vurguladı.

Finlandiya resmen NATO üyesi oluyor! İsveç’te panik havası...

Stoltenberg, İsveç'in de üyelik sürecinin en yakın zamanda tamamlanması yönündeki temennisini yineledi.

Finlandiya resmen NATO üyesi oluyor! İsveç’te panik havası...

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

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