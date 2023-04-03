Giriş Tarihi: 03.04.2023 16:15
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
16:18
Finlandiya resmen NATO üyesi oluyor! İsveç'te panik havası...
Rusya Ukrayna Savaşı'nın ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyuyordu. İsveç'te yaşanan bir dizi skandalın ardından müzakereler durma noktasına gelse de Finlandiya ile müzakere süreci olumlu sonuç vermiş ve NATO üyeliğine yeşil ışık yakılmıştı. Finlandiya'nın yarın resmen NATO'ya üye olacağının açıklanmasının ardından İsveç panikte....