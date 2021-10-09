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Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:21

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Fırtınanın sebebi olabilir mi?

Birkaç hafta önce Pentagon tarafından UFO'lar hakkında resmi bir rapor paylaşıldı. Bununla birlikte Amerika'nın eski başkanları Obama ve Clinton'ın da UFO'larla ilgili açıklamaları yeni bir tartışma başlatmıştı. Bazı komplo teorisyenleri yakın zamanda uzaylılarla ilgili gerçeklerin açıklanacağını iddia ediyor. İşte tüm bu gelişmeler konuşulurken dünyanın çeşitli yerlerinden UFO'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler de gündemde kendine yer buluyor. Son olarak fırtına bulutlarının içinde küp benzeri bir cisme ait görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. İddia edilene göre fırtınanın sebebi küp şeklindeki uzay gemisi olabilir.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Fırtınanın sebebi olabilir mi?

Bazı komplo teorisyenleri UFO'ların doğal afetlere neden olduğunu söylüyor ki, bu iddia yıllardır dile getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir görüntü söz konusu iddiayı yeniden gündeme taşıdı. Amerika'nın New Jersey eyaletinde fırtına bulutları arasında küp şeklinde bir UFO görüldü.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Fırtınanın sebebi olabilir mi?

Görüntüleri inceleyen uzaylı avcıları yaptığı açıklamada, UFO'ların enerjisinin bir kısmının yıldırımlara neden olduğunu belirtti.

Fırtına bulutlarının içindeki UFO görüntüsü sosyal medyada olay oldu

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Fırtınanın sebebi olabilir mi?

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, "UFO'lar henüz keşfetmediğimiz bir enerji türünü kullanıyor. Bilinmeyen bu enerji parçacıklarının yıldırımlara neden olduğunu varsayabiliriz" dedi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Fırtınanın sebebi olabilir mi?

Küp şeklindeki uzay gemisini videoya kaydeden görgü tanığı, fırtına bulutlarının videosunu çektiğini, ancak videoyu izledikten sonra bulutların içinde UFO'yu gördüğünü söyledi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Fırtınanın sebebi olabilir mi?

Bir başka komplo teorisyeni ise bazı UFO'ların enerji ihtiyacını karşılamak için Dünya'yı ziyaret ettiğini ve bu yüzden böyle olayların yaşandığını iddia etti.

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