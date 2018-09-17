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'nda yağmalama başladı

Giriş Tarihi: 17.09.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 15:20
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'nda yağmalama başladı
Florence Kasırgası'nda yağmalama başladı

ABD'nin doğu yakası ile mücadele ediyor.

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'nda yağmalama başladı
Florence Kasırgası'nda yağmalama başladı

Ölümlerin sayısı 17'ye ulaştı ve daha da artmasından korkuluyor.

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'nda yağmalama başladı
Florence Kasırgası'nda yağmalama başladı

Ancak ABD şu an ölümleri değil meydana gelen yapğmalamaları konuşmaya başladı.

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'nda yağmalama başladı
Florence Kasırgası'nda yağmalama başladı

Şu ana kadar 5 kişi yağma yapma suçundan gözaltına alındı ancak yerel bir TV kanalı yüzlerce kişiyi bir dükkanı yağmalarken görüntüledi.

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'nda yağmalama başladı
Florence Kasırgası'nda yağmalama başladı

Kuzey Karolina'nın Wilmington bölgesindeki büyük bir süpermarket yağmacıların hedefi oldu.

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'nda yağmalama başladı
Florence Kasırgası'nda yağmalama başladı

ABD polisi ise vatandaşları yağmalama vakalarına karşı uyarmaya devam ediyor.

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'nda yağmalama başladı
Florence Kasırgası'nda yağmalama başladı

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