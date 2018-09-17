Florence Kasırgası'nda yağmalama başladı

ABD'nin doğu yakası Florence kasırgası ile mücadele ediyor. Ölümlerin sayısı 17'ye ulaştı ve daha da artmasından korkuluyor. Ancak ABD şu an ölümleri değil meydana gelen yapğmalamaları konuşmaya başladı. Şu ana kadar 5 kişi yağma yapma suçundan gözaltına alındı ancak yerel bir TV kanalı yüzlerce kişiyi bir dükkanı yağmalarken görüntüledi. Kuzey Karolina'nın Wilmington bölgesindeki büyük bir süpermarket yağmacıların hedefi oldu. ABD polisi ise vatandaşları yağmalama vakalarına karşı uyarmaya devam ediyor. 'EN TEHLİKELİ NOKTADA'