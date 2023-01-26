Foreign Policy’den dikkat çeken Türkiye analizi: Hedefte Başkan Erdoğan var! ABD seçimini yapmalı...

İsveç Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'dan sonra sular durulmuyor. İsveç'in kendi kendini baltaladığını ifade eden Foreign Policy, asıl meselenin ABD'de bittiğini ve ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK'ya verdiği desteğin Türkiye ile ipleri gerdiğini bu durum da güçlü bir NATO birleşimini engellediğine dikkat çekti. Analizde aynı zamanda ABD hükümetinin Başkan Erdoğan'a yönelik kişisel bir antipatisinin olduğunu hedefte Erdoğan olduğu için de Türkiye ile ilişkileri iyi anlamda geliştiremediklerini yorumuna yer verildi.