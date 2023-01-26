Foreign Policy’den dikkat çeken Türkiye analizi: Hedefte Başkan Erdoğan var! ABD seçimini yapmalı...

Ancak asıl önemli olanın ABD'nin ne yaptığı olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye'nin ulusal güvenliği İsveç'ten değil, ABD'nin Suriye'de yaptıklarından geçiyor" denildi. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler de İsveç gibi PKK ile bağını sürdürdüğü için de Türkiye'nin tepkisi olduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Suriye'nin kuzeyinde özerk bir bölge oluşturan PKK ile bağlantılı grupların Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini ilk söyleyen Batılı ülkeler, bu da Ankara'nın bir kazanımı" denildi.