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Giriş Tarihi: 26.01.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 12:55

Foreign Policy'den dikkat çeken Türkiye analizi: Hedefte Başkan Erdoğan var! ABD seçimini yapmalı...

İsveç Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'dan sonra sular durulmuyor. İsveç'in kendi kendini baltaladığını ifade eden Foreign Policy, asıl meselenin ABD'de bittiğini ve ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK'ya verdiği desteğin Türkiye ile ipleri gerdiğini bu durum da güçlü bir NATO birleşimini engellediğine dikkat çekti. Analizde aynı zamanda ABD hükümetinin Başkan Erdoğan'a yönelik kişisel bir antipatisinin olduğunu hedefte Erdoğan olduğu için de Türkiye ile ilişkileri iyi anlamda geliştiremediklerini yorumuna yer verildi.

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Foreign Policy’den dikkat çeken Türkiye analizi: Hedefte Başkan Erdoğan var! ABD seçimini yapmalı...

Aşırı ırkçı Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği iğrenç eylemi sonrasında dünyanın gözü NATO görüşmeleri kapsamında İsveç ve Türkiye eksenine döndü. Daha önce Türkiye'nin taleplerini kabul edeceğini söylemesi üzerine NATO yoluna yeşil ışık yakan Ankara ise yaşananlardan sonra NATO üyeliği onayını sekteye aldı. Foreign Policy'de ise konuyla ilgili dikkat çeken bir analize yer verildi.

Foreign Policy’den dikkat çeken Türkiye analizi: Hedefte Başkan Erdoğan var! ABD seçimini yapmalı...

Analizde PKK'nın Avrupa Birliği (AB), ABD ve İsveç'te de terör örgütü listesinde olduğuna, ancak yine de İsveç'in PKK için bir sığınak olduğuna ve bu zamana kadar eylemlerinin İsveçli politikacılar tarafından desteklendiğinden bahsedildi.

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Foreign Policy’den dikkat çeken Türkiye analizi: Hedefte Başkan Erdoğan var! ABD seçimini yapmalı...

Ancak asıl önemli olanın ABD'nin ne yaptığı olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye'nin ulusal güvenliği İsveç'ten değil, ABD'nin Suriye'de yaptıklarından geçiyor" denildi. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler de İsveç gibi PKK ile bağını sürdürdüğü için de Türkiye'nin tepkisi olduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Suriye'nin kuzeyinde özerk bir bölge oluşturan PKK ile bağlantılı grupların Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini ilk söyleyen Batılı ülkeler, bu da Ankara'nın bir kazanımı" denildi.

Foreign Policy’den dikkat çeken Türkiye analizi: Hedefte Başkan Erdoğan var! ABD seçimini yapmalı...

ABD'nin Suriye'de PKK'y silahlandırıp finanse ettiğinden bahsedilen haberde bu döneme kadar PKK'nın Türkiye'nin karşısında durmasında ABD'nin büyük payı olduğuna dikkat çekildi. Ancak İsveç'in NATO için önemli olduğundan bahsedilen haberde ABD'nin bu nedenle artık seçim yapmak zorunda olduğu söylendi. Analizde, "Washington, PYD ve YPG'ye verdiği desteği yeniden gözden geçirmeli ve Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olmalı" denildi.

Foreign Policy’den dikkat çeken Türkiye analizi: Hedefte Başkan Erdoğan var! ABD seçimini yapmalı...

Analizin devamında ise dikkat çeken bir noktaya parmak basılarak "Ne yazık ki ABD'de Türkiye'nin cumhurbaşkanına yönelik kişisel bir antipati var. Bu durum da Türkiye ile ABD'nin stratejik çıkarları örtüşse bile Türkiye ile çalışmayı zorlaştırıyor" denilerek hedefte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğuna dikkat çekildi.

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