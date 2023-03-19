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Giriş Tarihi: 19.03.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 12:18

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Emeklilik isyanı sürüyor! Tek tek ateşe verdiler...

Fransa'da emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren düzenlemeyi Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak hayata geçirmeyi amaçlayan Macron hükümetine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Ülkenin başkenti Paris'te sokaklar adeta yangın yerine döndü. Göstericiler buldukları çöp konteyneri, bisiklet ve scooterları ateşe verirken Fransız polisi sert müdahalede bulundu.

AA
Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü! Emeklilik isyanı sürüyor! Tek tek ateşe verdiler...

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtlarınca düzenlenen gösteri nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. Göstericiler öp konteynerleri, bisiklet ve scooterları ateşe verdi, polis karşıtı sloganlar attı. Polis ise sert müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü! Emeklilik isyanı sürüyor! Tek tek ateşe verdiler...

Hükümetin emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini içeren düzenlemeyi mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım atmasına tepki gösteren binlerce kişi, bu gece de başkent sokaklarındaydı.

Paris'te polis şiddetine karşı protesto | Video

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Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü! Emeklilik isyanı sürüyor! Tek tek ateşe verdiler...

Eylemciler, Paris'te meclise yakın meydanda ve Zafer Takı'nın bulunduğu ünlü Şanzelize Caddesi civarında gösterilerin yasaklaması nedeniyle kentin güneyindeki sokaklara yöneldi.

Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü! Emeklilik isyanı sürüyor! Tek tek ateşe verdiler...

Göstericiler, çöp konteynerleri, bisiklet ve scooterları ateşe verdi, polis karşıtı sloganlar attı.

Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü! Emeklilik isyanı sürüyor! Tek tek ateşe verdiler...

Polis ekipleri göstericileri, biber gazı ve copla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. İtalya Meydanı'nda toplanan göstericilere karşı da tazyikli su kullanıldı, bazı eylemciler yaralandı.

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