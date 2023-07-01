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Haberler Galeri Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu
Giriş Tarihi: 01.07.2023 23:44 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 23:44

Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar gün geçtikçe daha da alevleniyor. Eyleme katılanların lüks mağazalara zarar vermesi ve yağmacılık yapmasının ardından güvenlik ekipleri önlemlerini artırdı. Başkent Paris'te yağma ve talanları önlemek amacıyla lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandı. Protestolarda, şu ana kadar 2 bine yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı. İşte Fransa'daki protestolardaki son durum ve detayları...

Fransa’daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris’te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu

Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'da 17 yaşındaki sürücü Nael M'nin öldürülmesi ile başlayan ve ülke genelinde olaylı protestolara dönüşen eylemler bugün de devam etti. Özellikle akşam saatlerinde artan olaylar nedeniyle polis ve jandarma ekipleri sokaklarda görev aldı. Eylemlerin önüne geçilemezken, Paris başta olmak üzere birçok kentte yağmacılık krizi patlak verdi. İşte Fransa'da yaşanan kaosa ilişkin detaylar...

Fransa’daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris’te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu

Fransız polisi, gece yoğunlaşması beklenen protestoları kontrol altına almak için başkent dahil ülkedeki birçok kentte güvenlik önlemlerini artırdı.

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Fransa’daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris’te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu

Paris'in turistik caddesi Şanzelize'de, lüks iş yerlerinin önüne polis araçları yerleştirilirken polis, caddede şüpheli gördüğü kişileri kimlik kontrolünden geçirerek üst araması yaptı.

Fransa’daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris’te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu

Diğer yandan şiddet olaylarının üslerinden biri haline gelen Marsilya'da polis, gösteri için toplanan kalabalığa sert müdahalede bulundu.

Fransa’daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris’te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu

Kolluk kuvvetleri göstericilere yer yer göz yaşartıcı gaz sıkarken, güvenlik amacıyla kentte iki zırhlı araç devriye geziyor.

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