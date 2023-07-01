Giriş Tarihi: 01.07.2023 23:44 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 23:44

Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar gün geçtikçe daha da alevleniyor. Eyleme katılanların lüks mağazalara zarar vermesi ve yağmacılık yapmasının ardından güvenlik ekipleri önlemlerini artırdı. Başkent Paris'te yağma ve talanları önlemek amacıyla lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandı. Protestolarda, şu ana kadar 2 bine yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı. İşte Fransa'daki protestolardaki son durum ve detayları...