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İHA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 01.12.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 01.12.2018 22:40
Fransa’dan gelen en son görüntüler

'nın başkenti 'te başlayan eylemlerde protestocular güvenlik güçleriyle çatıştı. Olaylarda 129 kişi gözaltına alındığı, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa’dan gelen en son görüntüler

'da akaryakıt zamlarını protesto eden "" eylemlerine devam ediyor.

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Fransa’dan gelen en son görüntüler

'in merkezindeki Champs-Elysees Caddesi'ne girmek isteyen göstericilere polis müsaade etmeyince, göstericiler polisle çatıştı.

Fransa’dan gelen en son görüntüler

Emniyetince yapılan açıklamada, 129 göstericinin gözaltına alındığı ve aralarında polislerin de olduğu 18 kişinin yaralandığı belirtildi

Fransa’dan gelen en son görüntüler

Champs-Elysees Caddesi'nin sonundaki Zafer Takı etrafında toplanan göstericilerin ilk dalgası caddeye girmeye çalışınca polis önceki gösterilere nazaran çok daha fazla göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa’dan gelen en son görüntüler

Protestocular, taş atarak ve sokaklardan topladıkları bisikletleri yakarak polise karşılık verdi.

Fransa’dan gelen en son görüntüler

İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, arasına karışmış "3 bin haydut" bulunduğunu belirtti.

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