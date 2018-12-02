Fransız Araştırmacı Leonard Faytre Paris'teki gösterileri Sabah.com.tr'ye yorumladı

Sabah Röportaj / SETA Araştırmacısı Fransız Léonard Faytre

1-Fransa'da 2 haftadır devam eden protesto gösterileri var. Çok sayıda kişi bu eylemlerde gözaltına alındı. Olayların başına gidersek, bu eylemler neden başladı?

"Olaylar ilk başta sosyal medyada akaryakıt fiyatlarının pahalılığına karşı bir hareket ile başlamıştır. Mayıs 2018'de Priscillia Ludosky adında bir aktivist "change.org" platformunda akaryakıt fiyatlarının inmesini talep etmeye yönelik bir dilekçe hazırlayarak imza toplamaya başladı. Ardından 17 Eylül'de Macron Hükümeti Fransa'nın 2019 bütçesi kapsamında dizel ve benzin için ekstra vergiler koyacağını ilan etti. Birkaç gün içinde Ludosky'nin dilekçesini imzalayanların sayısı 10.000'den 500.000'ne kadar yükseldi. Bunun üzerine Eric Drouet adında bir tır sürücüsü Facebook üzerinden 17 Kasım'da bütün Fransa'da yol kapatma ve eylemler düzenlenmesi çağrısı yaptı. Bu çağrının sosyal medyada farklı mecralarda paylaşmasıyla beraber "Sarı Yelek" sembolünü kullananan hareket ortaya çıktı. 17 Kasım'daki ilk protestolardan itibaren öne çıkan bazı şahıslar Sarı Yelekli protestolarının "sözcüleri" olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 17 Kasım'dan bugüne kadar hem hafta içi ve hafta sonunda eylemler düzenlemeye devam etmektedir. Ludosky'nin siber dilekçesi ise bügüne kadar 1 milyondan fazla imzaya sayısına ulaşmıştır."