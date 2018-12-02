Fransız Araştırmacı Leonard Faytre Paris'teki gösterileri Sabah.com.tr'ye yorumladı

4- Paris'te başlayan eylemler önce Belçika'ya şimdi ise Hollanda'ya kadar uzandı. Bu durum, AB içinde genel bir kriz olduğunu mu gösteriyor?
"Kesinlikle. Son aylarda bütün AB üyesi ülkelerde toplumsal öfke ve popülizmin yükselişi görülmektedir. İngiltere'nin Brexit referandumu ile başta olmak üzere İtalya'daki Beş Yıldız Hareketi ve aşırı sağcı Lig partisinden oluşan yeni ulusal Hükümeti, Almanya'daki neo-nazi AfD partisinin meclise girmesini ve Avusturya'daki aşırı sağcı hükümetinin iktidara gelmesi gibi gelişmeleri, hayat pahalılığı, sanayileşmede gerileme ve orta sınıftaki fakirleşmeye karşı Avrupa toplumlarının bir tepkisi olarak okumak gerekir. Bunlara paralel olarak Müslüman ve göçmen karşıtlığı da büyümeye devam etmektedir. Kısacası, Avrupa'daki krizinin çok boyutlu olması nedeniyle orta vadede Avrupa'daki liberal ve merkez partilerin çöküşüne şahit olabiliriz."