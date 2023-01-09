Giriş Tarihi: 09.01.2023 12:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
12:21
Fransız Bakan'dan İslamofobi itirafı gibi sözler: Sıradanlaştı, alıştık...
Fransız yazar Michel Houellebecq'in "Müslümanların Fransa'yı benimsemedikleri ve ülkeyi terk etmeleri gerektiği" şeklindeki skandal ifadeleri ile ilgili günler sonra konuşan Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, "Tepki vermem uzun zaman aldı. Neden? Çünkü bu tür söylemler sıradanlaşmaya başladı. Alıştık." dedi... Houellebecq, "Camilerde ve Müslümanların uğrak yeri olan kafelerde terör saldırıları ve silahlı saldırılar olacak." ifadelerini kullanmıştı.