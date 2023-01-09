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Giriş Tarihi: 09.01.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 12:21

Fransız Bakan'dan İslamofobi itirafı gibi sözler: Sıradanlaştı, alıştık...

Fransız yazar Michel Houellebecq'in "Müslümanların Fransa'yı benimsemedikleri ve ülkeyi terk etmeleri gerektiği" şeklindeki skandal ifadeleri ile ilgili günler sonra konuşan Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, "Tepki vermem uzun zaman aldı. Neden? Çünkü bu tür söylemler sıradanlaşmaya başladı. Alıştık." dedi... Houellebecq, "Camilerde ve Müslümanların uğrak yeri olan kafelerde terör saldırıları ve silahlı saldırılar olacak." ifadelerini kullanmıştı.

AA
Fransız Bakan’dan İslamofobi itirafı gibi sözler: Sıradanlaştı, alıştık...

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Fransız yazar Michel Houellebecq'in "Müslümanların Fransa'yı benimsemedikleri ve ülkeyi terk etmeleri gerektiği" şeklindeki ifadelerinin nefret oluşturduğunu söyledi.

Fransız Bakan’dan İslamofobi itirafı gibi sözler: Sıradanlaştı, alıştık...

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti

Fransız televizyon kanalı BFMTV'ye konuşan Dupond-Moretti, Houellebecq'e yönelik suç duyurusu askıya alındığı için değerlendirme yapma imkanının olduğunu belirtti.

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Fransız Bakan’dan İslamofobi itirafı gibi sözler: Sıradanlaştı, alıştık...

SIRADANLAŞTI, ALIŞTIK

"Tepki vermem uzun zaman aldı. Neden? Çünkü bu tür söylemler sıradanlaşmaya başladı. Alıştık. Oysa ki 15 yıl önce bu tür söylemleri kınamak için ön saflarda olurduk." diyen Dupond-Moretti, Amerikalı siyaset bilimci Hannah Arendt'in "kötüyü sıradanlaştırmak" ifadesine atıfta bulunarak Houellebecq'e tepki gösterdi.

Fransız Bakan’dan İslamofobi itirafı gibi sözler: Sıradanlaştı, alıştık...

Fransız yazar Michel Houellebecq

Fransız Adalet Bakanı, "'Müslümanlar diğerleri gibi Fransız olamıyor.' demek tahammül edilemez. Bu söylemler nefret üretiyor ve sahip olduğum bütün değerlere aykırıdır." dedi.

Fransız Bakan’dan İslamofobi itirafı gibi sözler: Sıradanlaştı, alıştık...

Houellebecq, Front Populaire dergisinin son baskısında Müslümanları kastederek, "Silahlanan kişiler var, tüfek tedarik ediyorlar, atış stantlarında ders alıyorlar. Tüm bölgeler, İslami kontrol altına alındığında direniş eylemlerinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Camilerde ve Müslümanların uğrak yeri olan kafelerde terör saldırıları ve silahlı saldırılar olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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