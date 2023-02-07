Fransız Charlie Hebdo bildiğiniz gibi: Depremle alay ettiler! İğrenç karikatür...

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından arama kurtarma hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam ederken dünyadan da destek mesajları geliyor. Ancak Fransız Charlie Hebdo, iğrenç bir karikatürle acıyla dalga geçmeyi tercih etti. İğren bir karikatür yayınlayan Charlie Hebdo, karikatürün üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazdı.



