Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:45
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
10:53
Fransız Charlie Hebdo bildiğiniz gibi: Depremle alay ettiler! İğrenç karikatür...
Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 426 kişi yaralandı. binlerde kişiyi uykusunda yakalanayn deprem sonrası tüm türkiye seferber olmuş arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Fransz Charlie Hebdo yine bir skandal ile gündemde... Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan dergi bu kez depremle alay etti.