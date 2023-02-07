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Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:53

Fransız Charlie Hebdo bildiğiniz gibi: Depremle alay ettiler! İğrenç karikatür...

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 426 kişi yaralandı. binlerde kişiyi uykusunda yakalanayn deprem sonrası tüm türkiye seferber olmuş arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Fransz Charlie Hebdo yine bir skandal ile gündemde... Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan dergi bu kez depremle alay etti.

İHA
FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Fransız Charlie Hebdo bildiğiniz gibi: Depremle alay ettiler! İğrenç karikatür...

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da yıkım ve ölümlere neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından arama kurtarma hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam ederken dünyadan da destek mesajları geliyor. Ancak Fransız Charlie Hebdo, iğrenç bir karikatürle acıyla dalga geçmeyi tercih etti. İğren bir karikatür yayınlayan Charlie Hebdo, karikatürün üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazdı.

Fransız Charlie Hebdo bildiğiniz gibi: Depremle alay ettiler! İğrenç karikatür...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu.

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Fransız Charlie Hebdo bildiğiniz gibi: Depremle alay ettiler! İğrenç karikatür...

Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber olurken tüm dünyadan da destek mesajları yağdı.

Fransız Charlie Hebdo bildiğiniz gibi: Depremle alay ettiler! İğrenç karikatür...

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti.

Fransız Charlie Hebdo bildiğiniz gibi: Depremle alay ettiler! İğrenç karikatür...

SKANDAL YORUM

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı.

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