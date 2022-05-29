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Haberler Galeri Fransız kadın terör örgütü PKK'ya böyle tepki gösterdi: Ne mutlu Türk'üm diyene! Bu video ortalığı ayağa kaldırdı
Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 09:45

Fransız kadın terör örgütü PKK'ya böyle tepki gösterdi: Ne mutlu Türk'üm diyene! Bu video ortalığı ayağa kaldırdı

Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya destek vermeleri nedeniyle Türkiye'den gelen 'olumlu yaklaşmıyoruz' ifadelerinin ardından İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin endişelerini giderileceğine dair açıklamalar gelirken, yaşanan durum Avrupa'da da hareketliliğie neden oldu. Terör örgütü PKK'nın Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı yürüyüş sırasında ise Fransız bir kadın güne damga vurdu. PKK'nın yürüyüşü sırasında "PKK bir terör örgütüdür. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerine yer veren kadının videosu kısa sürede viral oldu.

Fransız kadın terör örgütü PKK’ya böyle tepki gösterdi: Ne mutlu Türk’üm diyene! Bu video ortalığı ayağa kaldırdı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunun yankıları sürüyor. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya destek verdikleri ve kısıtlamalara maruz kaldığı gereçkesiyle kararı vetı etmesinin üzerine geçtiğimiz hafta İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya gelmişti.

Fransız kadın terör örgütü PKK’ya böyle tepki gösterdi: Ne mutlu Türk’üm diyene! Bu video ortalığı ayağa kaldırdı

Öte yandan yaşanan bu durum Avrupa'da da hareketlere neden oldu. Terör örgütü PKK sempatizanları geçtiğimiz gün Fransa'nın başkenti Paris'te yürüyüş yaptı.

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Fransız kadın terör örgütü PKK’ya böyle tepki gösterdi: Ne mutlu Türk’üm diyene! Bu video ortalığı ayağa kaldırdı

Bu sırada ise ismi 'Morgane' olarak açıklanan bir Fransız kadın, "PKK bir terör örgütüdür, ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek bağırdı.

Fransız kadın terör örgütü PKK’ya böyle tepki gösterdi: Ne mutlu Türk’üm diyene! Bu video ortalığı ayağa kaldırdı

Morgane'nin bu tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Video sosyal medyada yüzlerce paylaşım aldı.

Fransa'da PKK yürüyüşüne Fransız kadının tepkisi "Ne mutlu Türküm diyene!" | Video

Fransız kadın terör örgütü PKK’ya böyle tepki gösterdi: Ne mutlu Türk’üm diyene! Bu video ortalığı ayağa kaldırdı

Türkiye'nin ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurusuyla ilgili müzakereleri devam ediyor. Dün açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu konusunda Türkiye'nin kararlılığına vurgu yaparak, "Bu konudaki mesajlarımızı çok açık ve net bir biçimde ilettik. İki ülkeninde terör örgütleriyle mücadele somut adımlar atması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

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