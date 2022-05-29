Giriş Tarihi: 29.05.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 09:45

Fransız kadın terör örgütü PKK'ya böyle tepki gösterdi: Ne mutlu Türk'üm diyene! Bu video ortalığı ayağa kaldırdı

Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya destek vermeleri nedeniyle Türkiye'den gelen 'olumlu yaklaşmıyoruz' ifadelerinin ardından İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin endişelerini giderileceğine dair açıklamalar gelirken, yaşanan durum Avrupa'da da hareketliliğie neden oldu. Terör örgütü PKK'nın Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı yürüyüş sırasında ise Fransız bir kadın güne damga vurdu. PKK'nın yürüyüşü sırasında "PKK bir terör örgütüdür. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerine yer veren kadının videosu kısa sürede viral oldu.