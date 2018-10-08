Gazeteciyi tecavüz edip öldürdüler, cesedi parka attılar!

Bulgaristan'daki vahşet tüm dünyanın gündemine oturdu... Bulgaristan'ın tanınmış gazetecilerinden Viktoria Marinova'nın Tuna Nehri kenarındaki parkta bulunan cesedi, Avrupa'da şok etkisi yarattı. Kadın televizyoncunun cep telefonu, araba anahtarları ve bazı kıyafetleri kayıp. Bulgaristan'da gazeteci Viktoria Marinova, tecavüz edilip öldürüldü. Marinova'nın cesedi, ülkenin kuzeyindeki Rusçuk kentinden geçen Tuna Nehri'nin kenarındaki bir parkta bulundu. Rusçuk bölge savcısı Georgy Georgiev, uğradığı saldırıda başına darbe alan gazetecinin cep telefonu, araba anahtarları, gözlükleri ve bazı kıyafetlerinin kayıp olduğunu açıkladı. Marinova'nın ayakkabıları cesedinden metrelerce uzaklıkta bulundu.