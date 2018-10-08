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tecavüz edip öldürdüler, cesedi parka attılar!

Giriş Tarihi: 08.10.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 14:31
Gazeteciyi tecavüz edip öldürdüler, cesedi parka attılar!

Bulgaristan'daki vahşet tüm dünyanın gündemine oturdu...

Gazeteciyi tecavüz edip öldürdüler, cesedi parka attılar!

Bulgaristan'ın tanınmış gazetecilerinden Viktoria Marinova'nın Tuna Nehri kenarındaki parkta bulunan cesedi, Avrupa'da şok etkisi yarattı.

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Gazeteciyi tecavüz edip öldürdüler, cesedi parka attılar!

Kadın televizyoncunun cep telefonu, araba anahtarları ve bazı kıyafetleri kayıp.

Gazeteciyi tecavüz edip öldürdüler, cesedi parka attılar!

Bulgaristan'da gazeteci Viktoria Marinova, tecavüz edilip öldürüldü.

Gazeteciyi tecavüz edip öldürdüler, cesedi parka attılar!

Marinova'nın cesedi, ülkenin kuzeyindeki Rusçuk kentinden geçen Tuna Nehri'nin kenarındaki bir parkta bulundu.

Gazeteciyi tecavüz edip öldürdüler, cesedi parka attılar!

Rusçuk bölge savcısı Georgy Georgiev, uğradığı saldırıda başına darbe alan gazetecinin cep telefonu, araba anahtarları, gözlükleri ve bazı kıyafetlerinin kayıp olduğunu açıkladı.

Gazeteciyi tecavüz edip öldürdüler, cesedi parka attılar!

Marinova'nın ayakkabıları cesedinden metrelerce uzaklıkta bulundu.

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