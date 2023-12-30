Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı!

"POLİSLER KATLİAM ŞARKILARI SÖYLÜYOR"

Dan, Filistinli bir savaş karşıtı olmanız durumunda bunun daha da tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık bir ay önce Hayfa'da savaşı protesto ettiğim için gözaltına alındığımda, polisler (Gazze'deki) Gush Katif yerleşimlerine dönme ve Gazze halkının öldürülmesiyle ilgili şarkılar söylemeye devam ettiler." diye konuştu.