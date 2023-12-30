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Haberler Galeri Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 11:37

Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı!

İsrail, Gazze soykırımına dünyanın gözü önünde devam ederken yarattığı dehşete karşı yükselen her sesi bastırmak içinse elinden geleni yapıyor. Algı operasyonu ve propagandalarla, işlediği soykırımı örtbas etmeye çalışan Siyonist İsrail, ülke içinden Gazze'ye destek veren sesleri kesmek için elinden geleni yapıyor. Son olarak İsrailli aktivist Gaia Dan, Batı Şeria'da İsrail polisinin susturma çabalarını ifşa etti.

Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı!

İsrailli savaş ve işgal karşıtı aktivist Gaia Dan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmünü protesto ettikleri için İsrail polisinin gözaltına alarak taciz ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı!

23 yaşındaki İsrailli aktivist Dan, "Savaşa karşı sesler" adlı X sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto edenlerin yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

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Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı!

İsrail'de ifade özgürlüğü ve protesto özgürlüğünün her zaman sınırlı olduğunu belirten Dan, "Ancak bugünlerde güvenliğiniz veya özgürlüğünüzün elinizden alınmasından korkmadan savaşa karşı olduğunuzu söylemek neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.

Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı!

"POLİSLER KATLİAM ŞARKILARI SÖYLÜYOR"

Dan, Filistinli bir savaş karşıtı olmanız durumunda bunun daha da tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık bir ay önce Hayfa'da savaşı protesto ettiğim için gözaltına alındığımda, polisler (Gazze'deki) Gush Katif yerleşimlerine dönme ve Gazze halkının öldürülmesiyle ilgili şarkılar söylemeye devam ettiler." diye konuştu.

Gazze için yükselen her sesi bastırıyorlar… İsrailli kız Siyonist tacizini anlattı!

İsrail polisinin kendilerine hakaret ettiğini ve hain dediğini vurgulayan Dan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulümlerini protesto etme girişimleri nedeniyle 7 Ekim'den bu yana taciz edildikleri ve gözaltına alındıklarını aktardı.

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