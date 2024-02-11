Gazze kasabı Netanyahu Refah’ta ’soykırım’a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

"BAŞARAMAYACAK"

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik herhangi bir saldırısının, esir görüşmelerini dinamitleyeceği anlamına geldiğini söyleyen yetkili, "Netanyahu ve Nazi ordusu dört aydan fazla bir sürede başaramadığı şeyi, savaş ne kadar sürerse sürsün başaramayacak." dedi.