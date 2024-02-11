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Haberler Galeri Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur
Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 14:44

Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran; çocuk, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden işgalci İsrail, yeni bir "soykırım" hazırlığı yapıyor. Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Refah kentine kara harekatı düzenlemeyi planlıyor. Bilindiği üzere; Gazze'deki soykırımdan kaçan binlerce masum sivil, Refah kentine sığınmıştı. Gazze kasabı Netanyahu'nun bu planına dünyadan peş peşe sert tepkiler geldi. İşte detaylar...

Gazze kasabı Netanyahu Refah’ta ’soykırım’a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

ABD'nin desteğini alan katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne ölü ölüm yağdırıyor. Kadın çocuk ayırt etmeden binlerce masum sivili katlederek "soykırım" suçu işleyen İsrail, bölgeye giden yardımları keserek aynı zamanda insanlık suçu işliyor.

Gazze kasabı Netanyahu Refah’ta ’soykırım’a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

Hamas ve İsrail arasındaki yeni ateşkes anlaşmasının gündemde olduğu şu günlerde İsrail'in Refah kentine yeni bir saldırı hazırlığında olduğu bildirildi. Bölgeye havadan saldırılarının sürdüren İsrail'in, Refah'a kara harekatı planı yaptığı ifade edildi.

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Gazze kasabı Netanyahu Refah’ta ’soykırım’a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

"TAKAS ANLAŞMASININ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEKTEN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR"

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, Refah'ta soykırım ve yeni bir insani felaket gerçekleştirerek takas anlaşmasının sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmaya çalıştığını ifade etti.

Gazze kasabı Netanyahu Refah’ta ’soykırım’a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

"BAŞARAMAYACAK"

İsrail ordusunun Refah kentine yönelik herhangi bir saldırısının, esir görüşmelerini dinamitleyeceği anlamına geldiğini söyleyen yetkili, "Netanyahu ve Nazi ordusu dört aydan fazla bir sürede başaramadığı şeyi, savaş ne kadar sürerse sürsün başaramayacak." dedi.

Gazze kasabı Netanyahu Refah’ta ’soykırım’a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

DÜNYADAN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

İsrail'in Refah kentine yönelik kara harekatı planına dünyadan peşe peşe tepkiler geldi.

"KALICI BİR ATEŞKES OLMALIDIR"

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, olası saldırı konusunda derin endişe duyduğunu ifade ederek, "Gazze nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı Refah'a yönelik bir askeri saldırı ihtimalinden derin endişe duyuyoruz. Öncelik, yardımların ulaştırılması ve rehinelerin kurtarılması için çatışmalara derhal ara verilmesi ve ardından sürdürülebilir, kalıcı bir ateşkese doğru ilerleme kaydedilmesi olmalıdır" dedi.

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