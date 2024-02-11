Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
14:44
Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur
7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran; çocuk, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden işgalci İsrail, yeni bir "soykırım" hazırlığı yapıyor. Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Refah kentine kara harekatı düzenlemeyi planlıyor. Bilindiği üzere; Gazze'deki soykırımdan kaçan binlerce masum sivil, Refah kentine sığınmıştı. Gazze kasabı Netanyahu'nun bu planına dünyadan peş peşe sert tepkiler geldi. İşte detaylar...