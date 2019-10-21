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'de deve yarışı

'nin güneyindeki Refah kentinde, farklı yıllarda defalarca İsrail saldırılarına maruz kalarak tamamen yıkılan Uluslararası Gazze Havalimanı'nın pistinde deve yarışı düzenlendi. Deve Yarışları Federasyonu ve Filistin Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen müsabakada yarışmacılar, dereceye girmek için mücadele etti.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 21.10.2019 09:16
Gazze'de deve yarışı
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Gazze'de deve yarışı
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Gazze'de deve yarışı
Gazze'de deve yarışı
Gazze'de deve yarışı
Gazze'de deve yarışı
Gazze'de deve yarışı
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