Gazze'de deve yarışı

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, farklı yıllarda defalarca İsrail saldırılarına maruz kalarak tamamen yıkılan Uluslararası Gazze Havalimanı'nın pistinde deve yarışı düzenlendi. Filistin Deve Yarışları Federasyonu ve Filistin Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen müsabakada yarışmacılar, dereceye girmek için mücadele etti.
Giriş Tarihi: 21.10.2019
09:16
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Deprem denince akla gelen Frank Hoogerbeest’ten son dakika deprem uyarısı geldi! "Mart’ın ilk haftası büyük bir deprem..."
Rüyada tren görmek ne anlama gelir? Rüyada trene binmek neye işarettir?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor?
MEB duyurdu: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2019-2020 takvimi ile Kasım yarıyıl tatili tarihi!
ÖSYM 2020 sınav takvimi belli oldu mu? KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak?
Genç model cinayetinden son dakika haberi geldi! 24 yaşındaki kadını günlerce yatağa bağlayarak...
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ekim 2019 Pazar günlük burç yorumlar yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji
Facebook hesabı dondurma işlemi 2019 nasıl, nereden yapılır? Facebook dondurma, kapatma ve silme linki
Dolar kuru SON DAKİKA! 20 Ekim Euro ve Dolar bugün ne kadar ve kaç TL? Güncel ve canlı döviz kurları
Son depremler | 20 Ekim Kandili Rasathanesi en son depremler listesi burada!
Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Ekim Cumartesi reyting sonuçları kim birinci oldu?
Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango sonuçları 19 Ekim sıralı tam liste sorgulama
BİZE ULAŞIN