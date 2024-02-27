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Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:40

Gazze’de soykırıma devam edeceğiz’ demişlerdi: Biden’den flaş açıklama! İsrail Gazze için Ramazan ayını bekliyor...

Son dakika haberleri: İsrail Gazze katliamına, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen aralıksız devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana 30 bine yakın sivili öldüren, Gazze'yi tamamen boşaltmak için saldırıların şiddetini artıran katil İsrail ordusu, Müslümanların kutsal Ramazan ayında dahi katliama devam edeceğinin sinyalini vermişti. Konuyla ilgili İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den flaş bir açıklama geldi.

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‘Gazze’de soykırıma devam edeceğiz’ demişlerdi: Biden’den flaş açıklama! İsrail Gazze için Ramazan ayını bekliyor...

Son dakika haberleri: İsrail 7 Ekim'de katliama giriştiği Gazze'de saldırılarına, uluslararası çağrılara rağmen devam ediyor. Kalıcı ateşkes çağrılarını kan arzusuyla görmezden gelen İsrail güçleri, Ramazan ayında dahi saldırılarını sürdüreceğinin sinyalini vermişti.

‘Gazze’de soykırıma devam edeceğiz’ demişlerdi: Biden’den flaş açıklama! İsrail Gazze için Ramazan ayını bekliyor...

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Gazze'ye yönelik saldırıların ramazan ayında da devam edebileceğini açıklamıştı. Gantz, X sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, saldırıların Ramazan'da da devam edebileceğini bildirerek "Rehineler iade edilmezse, savaşı Refah'a kadar genişleteceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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‘Gazze’de soykırıma devam edeceğiz’ demişlerdi: Biden’den flaş açıklama! İsrail Gazze için Ramazan ayını bekliyor...

"RAMAZAN AYINDA SALDIRILARA DEVAM EDECEĞİZ"

Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını öne sürdü.

‘Gazze’de soykırıma devam edeceğiz’ demişlerdi: Biden’den flaş açıklama! İsrail Gazze için Ramazan ayını bekliyor...

BIDEN AÇIKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi. Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

‘Gazze’de soykırıma devam edeceğiz’ demişlerdi: Biden’den flaş açıklama! İsrail Gazze için Ramazan ayını bekliyor...

Biden Gazze'de insani ara konusunda, "İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak" sözlerine de yer verdi.

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