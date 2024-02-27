Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
09:40
‘Gazze’de soykırıma devam edeceğiz’ demişlerdi: Biden’den flaş açıklama! İsrail Gazze için Ramazan ayını bekliyor...
Son dakika haberleri: İsrail Gazze katliamına, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen aralıksız devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana 30 bine yakın sivili öldüren, Gazze'yi tamamen boşaltmak için saldırıların şiddetini artıran katil İsrail ordusu, Müslümanların kutsal Ramazan ayında dahi katliama devam edeceğinin sinyalini vermişti. Konuyla ilgili İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den flaş bir açıklama geldi.