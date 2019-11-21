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Genç kadın şoka uğradı! Kolundan çıkardılar

Genç kadın şoka uğradı! Kolundan çıkardılar

Genç kadın yıllarca umursamadığı durumun şoke edici sonucuyla karşılaşınca ne yapacağını bilemedi. Son yıllarda kitle ve kist operasyonları sık sık gündeme geliyor. Bu operasyonlardan bazıları ise gerçekten şoke edici sonuçlara yol açabiliyor. Genç kadın da yıllar boyunca umursamadığı ve hep ötelediği kolundaki işlik için sonunda doktora gitmeye karar verdi. Sosyal medyada da büyük bir popülarite sahibi olan ünlü doktor tarafından bıçak altına yatan genç kadın sonrasında gözlerine inanamadı. Genç kadının operasyonu anbean görüntülenirken ortaya çıkan görüntüler kendisi ve görenler için şaşırtıcıydı!