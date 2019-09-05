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Genç kadının şoke eden operasyonu!

Genç kadının şoke eden operasyonu!

Şoke eden operasyonun görüntüleri büyük yankı uyandırdı! Geç kalınan rahatsızlıkların ne derece büyük sorunlara yol açtığını net şekilde ortaya çıkaran bu görüntüler şaşkına çevirdi. Uzun süre sırtındaki ağrı ve şişlikle yaşayan genç kadının nasıl bu duruma katlandığı ise merak konusu oldu. En sonunda sırtındaki kitleden kurtulmak için doktora başvuran kadının operasyonu zorlu geçti. Ameliyat saniye saniye sosyal medyadan izlendi. Görenlerin hayretler içinde kaldığı operasyonda kadının sırtından çıkanlar şaşkına çevirdi. Bu tarz ameliyatlarıyla sosyal medyada büyük bir üne kavuşan doktorun o ameliyatı böyle gerçekleşti. İşte o anlar!