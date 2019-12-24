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  • Genç kız ağrılara dayanamayıp doktora gitti ve şoke edici gerçeği öğrendi!

ağrılara dayanamayıp doktora gitti ve şoke edici gerçeği öğrendi!

uzun süredir baş ağrısı çekiyordu. Durumu başlarda ciddiye almadı ve sınav stresi gibi nedenlerden kaynaklandığını düşündü. Aradan geçen zamanda giderek artan ağrılarına dayanamayan genç kız acı gerçekle yüzleştiğinde hayatının şokunu yaşadı. 'de 15 yaşındaki kız baş ağrılarına dayanamayıp hastaneye gitti. Sian Hopper bundan iki yıl önce sınav stresleri yüzünden baş ağrısı çektiğini sanıyordu. Doktorlar tarafından kontrole alınan Hopper iki yıldır çektiği acıların nedenini öğrendi ve şimdi hayata tutunmaya çalışıyor. İşte bu acı olayın detayları!

Giriş Tarihi: 24.12.2019 08:05 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 08:11
Genç kız ağrılara dayanamayıp doktora gitti ve şoke edici gerçeği öğrendi!

Sian Hopper iki yıl önce ciddi baş ağrıları çekmeye başladı.

Genç kız ağrılara dayanamayıp doktora gitti ve şoke edici gerçeği öğrendi!

Nedeninin sınav stresleri olduğunu düşünüyordu.

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Genç kız ağrılara dayanamayıp doktora gitti ve şoke edici gerçeği öğrendi!

O zamanlar 15 yaşında olan doktora gittiğinde şok eden gerçekle karşılaştı.

Genç kız ağrılara dayanamayıp doktora gitti ve şoke edici gerçeği öğrendi!

Genç kızın beyninde greyfurt büyüklüğünde bir tümör tespit edildi.

Genç kız ağrılara dayanamayıp doktora gitti ve şoke edici gerçeği öğrendi!

Tümörün yanı sıra tümörlerin büyümesine sebep olan ve ek olarak kemik ve deri gibi sinir harici dokuların gelişimini etkileyen Nörofibromatozis hastalığı da tespit edildi.

Genç kız ağrılara dayanamayıp doktora gitti ve şoke edici gerçeği öğrendi!

Hemen ameliyata alınan 7 saat boyunca zahmetli bir operasyondan geçti.

Genç kız ağrılara dayanamayıp doktora gitti ve şoke edici gerçeği öğrendi!

Geçirdiği operasyondan bu yana komplikasyonlar nedeniyle hastaneye girip çıkıyor.

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