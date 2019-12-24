Genç kız ağrılara dayanamayıp doktora gitti ve şoke edici gerçeği öğrendi!

Genç kız uzun süredir baş ağrısı çekiyordu. Durumu başlarda ciddiye almadı ve sınav stresi gibi nedenlerden kaynaklandığını düşündü. Aradan geçen zamanda giderek artan ağrılarına dayanamayan genç kız acı gerçekle yüzleştiğinde hayatının şokunu yaşadı. İngiltere'de 15 yaşındaki kız baş ağrılarına dayanamayıp hastaneye gitti. Sian Hopper bundan iki yıl önce sınav stresleri yüzünden baş ağrısı çektiğini sanıyordu. Doktorlar tarafından kontrole alınan Hopper iki yıldır çektiği acıların nedenini öğrendi ve şimdi hayata tutunmaya çalışıyor. İşte bu acı olayın detayları!