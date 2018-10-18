Genç kıza tecavüz edip öldüren sanıklar, hakim karşısına çıktı

O ülkede toplu tecavüz dehşeti tüm dünyada gündem oldu. Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da 21 yaşındaki Hannah Cornelius'u kaçırıp tecavüz eden ve ardından bıçaklayarak öldüren dört sanık, hakim karşısına çıktı. Hannah'ın ölümünden sorumlu Vernon Witbooi‚ Geraldo Parsons‚ Eben van Niekerk ve Nashville Julius, cinayeti nasıl işlediklerini anlattı. Sanıklardan biri, Hannah'yı öldüren kişilerle beraber olduğunu kabul etti fakat hiçbir suça karışmadığını öne sürdü. Sanıklardan bir diğeri de, Hannah'nın boynunu nasıl kestiğini anlattı. Hannah'nın otopsisinden çıkan sonuçlar, genç kızın başına iki defa taşla vurulduğunu doğruladı ve taşın, kafatasını kırdığı ve beyinde ağır hasara yol açtığını ortaya koydu. Hannah'nın bedeninin bulunduğu ilk anda, pantolonunun dizlerinin aşağısına kadar inmiş olması, tecavüz olasılığını doğruladı.