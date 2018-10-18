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Genç kıza edip öldüren sanıklar, hakim karşısına çıktı

Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 12:27
Genç kıza tecavüz edip öldüren sanıklar, hakim karşısına çıktı

O ülkede toplu dehşeti tüm dünyada gündem oldu.

Genç kıza tecavüz edip öldüren sanıklar, hakim karşısına çıktı

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da 21 yaşındaki Hannah Cornelius'u kaçırıp eden ve ardından bıçaklayarak öldüren dört sanık, hakim karşısına çıktı.

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Genç kıza tecavüz edip öldüren sanıklar, hakim karşısına çıktı

Hannah'ın ölümünden sorumlu Vernon Witbooi‚ Geraldo Parsons‚ Eben van Niekerk ve Nashville Julius, cinayeti nasıl işlediklerini anlattı.

Genç kıza tecavüz edip öldüren sanıklar, hakim karşısına çıktı

Sanıklardan biri, Hannah'yı öldüren kişilerle beraber olduğunu kabul etti fakat hiçbir suça karışmadığını öne sürdü.

Genç kıza tecavüz edip öldüren sanıklar, hakim karşısına çıktı

Sanıklardan bir diğeri de, Hannah'nın boynunu nasıl kestiğini anlattı.

Genç kıza tecavüz edip öldüren sanıklar, hakim karşısına çıktı

Hannah'nın otopsisinden çıkan sonuçlar, genç kızın başına iki defa taşla vurulduğunu doğruladı ve taşın, kafatasını kırdığı ve beyinde ağır hasara yol açtığını ortaya koydu.

Genç kıza tecavüz edip öldüren sanıklar, hakim karşısına çıktı

Hannah'nın bedeninin bulunduğu ilk anda, pantolonunun dizlerinin aşağısına kadar inmiş olması, olasılığını doğruladı.

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