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Galeri Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! Bilim dünyasından açıklama gelmedi
Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! Bilim dünyasından açıklama gelmedi
Sosyal medyada her gün binlerce fotoğraf paylaşılıyor, bazı fotoğraflara ise akıl sır ermiyor. Üç kızın çektikleri selfie fotoğraf sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kısa süre içince binlerce kez paylaşılan bu fotoğraf hakkında tam olarak açıklama yapılamadı. Kimileri söz konusu kare üstünde herhangi bir uygulama ile oynama yapıldığını, kimileri ise gerçek olduğunu ileri sürdü. İşte üç kafadarın tüyler ürperten fotoğrafı ve sosyal medyaya damga vuran diğer ilginç kareler...
Giriş Tarihi: 08.02.2020
11:11
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
11:20
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Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! bilim dünyasından açıklama gelmedi
Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor... Üç kızın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu selfie fotoğrafa bilim dünyası bile açıklama getiremedi. Peki bu fotoğrafı ilginç kılan nedir?
Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! bilim dünyasından açıklama gelmedi
Ünlü "Kiev Kozmonotu"
Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.
Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! bilim dünyasından açıklama gelmedi
Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri
Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.
Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! bilim dünyasından açıklama gelmedi
Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.
Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! bilim dünyasından açıklama gelmedi
Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.
Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! bilim dünyasından açıklama gelmedi
Amerika'nın New Mexico eyaletinde inanılmaz bir olay yaşandı. Bir uzaylı amatör kameraya bir kadını kaçırırken yakalandı. Kız arkadaşı Jenna Hawser ile yaşayan Jeff Norris gece görüşlü kamerası ile uzaylıyı böyle görüntüledi.
Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! bilim dünyasından açıklama gelmedi
Norris uyurken uzaylı ile karşılaştığını hemen panik halinde kamerasına davrandığını söylerken uzaylının başta dostça davrandığını ancak deklanşöre basmasıyla birlikte kaçtığını söyledi. Norris kız arkadaşından üç gündür haber alamadığını söyledi.