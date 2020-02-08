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Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! Bilim dünyasından açıklama gelmedi

Genç kızların Selfie fotoğrafı dehşete düşürdü! Bilim dünyasından açıklama gelmedi

Sosyal medyada her gün binlerce fotoğraf paylaşılıyor, bazı fotoğraflara ise akıl sır ermiyor. Üç kızın çektikleri selfie fotoğraf sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kısa süre içince binlerce kez paylaşılan bu fotoğraf hakkında tam olarak açıklama yapılamadı. Kimileri söz konusu kare üstünde herhangi bir uygulama ile oynama yapıldığını, kimileri ise gerçek olduğunu ileri sürdü. İşte üç kafadarın tüyler ürperten fotoğrafı ve sosyal medyaya damga vuran diğer ilginç kareler...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





