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olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!

En çok insan ölümüne neden olan hayvan hangisidir? Yeryüzündeki oksijenin çoğunu üreten şey nedir? Uçağa yıldırım düşerse ne olur? Oksijen ne renktir? Nükleer savaştan sağ çıkacak canlı nedir? Savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir? olduğuna inanamayacağınız çoğu kişinin bilmediği ilginç bilgiler!

Giriş Tarihi: 15.02.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 13:35
Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!

Günde 24 saat sayı sayan kişinin 1 trilyona ulaşması binlerce yıl sürüyor. Saat yönünde dönen tek bir gezegen vardır. En fazla piramidin olduğu ülke Mısır değildir. Bu ve benzeri daha fazla ilginç bilgiyi sizler için derledik.

Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!

KÖPEKLER NEDEN İNSANIN EN İYİ DOSTU?

ABD Bilim Akademisi'nin yayın organı PNAS tarafından yapılan araştırma köpeklerin neden pek çok insana sevimli geldiğini ortaya koydu.

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Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!

ABD'li ve İngiliz bilim insanlarının bulduğu bulgulara göre, "insanın en iyi dostu" olarak anılan köpeklerin insanlara sevimli gelmesinin nedeni evrim.

Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!

Araştırmacılar, köpeklerin özellikle insanlara sevimli gelen üzgün ifadeye bürünmelerini sağlayan göz çevresindeki kaslarının evrim sonucu zaman içerisinde ortaya çıktığını belirledi.

Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!

Aynı araştırmaya göre, köpeklerin kaşlarını kaldırmalarını sağlayan bu kaslar, köpeklerin ataları olan kurtlarda bulunmuyor.

Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!

UÇAKLARDA EN ÇOK TÜKETİLEN İÇECEK NEDEN DOMATES SUYU?

Pek çok havayolu şirketinin açıkladığı rakamlara göre hava en çok tüketilen içecek domates suyu. Her yıl yolculara 1.7 milyon litre domates suyu ikram ediyor. Peki bunun nedeni ne?

Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!

Yapılan bilimsel araştırmaya göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta içtiğimiz şeylerin tadının farklı olmasına neden oluyor.

Bu da domates suyu gibi baskın lezzetlerin yolcular tarafından daha fazla tercih edilmesine neden oluyor.

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