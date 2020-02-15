Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!
Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!
En çok insan ölümüne neden olan hayvan hangisidir? Yeryüzündeki oksijenin çoğunu üreten şey nedir? Uçağa yıldırım düşerse ne olur? Oksijen ne renktir? Nükleer savaştan sağ çıkacak canlı nedir? Savaştan üç kat daha tehlikeli olan şey nedir? Gerçek olduğuna inanamayacağınız çoğu kişinin bilmediği ilginç bilgiler!
Giriş Tarihi: 15.02.2020
13:13
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
13:35
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