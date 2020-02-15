Gerçek olduğuna inanamayacaksınız! Nükleer bombadan daha fazla insanın ölümüne neden oldu!

UÇAKLARDA EN ÇOK TÜKETİLEN İÇECEK NEDEN DOMATES SUYU?

Pek çok havayolu şirketinin açıkladığı rakamlara göre hava en çok tüketilen içecek domates suyu. Her yıl yolculara 1.7 milyon litre domates suyu ikram ediyor. Peki bunun nedeni ne?