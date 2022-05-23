Gizemleri haftalarca çözülememişti! Z ve V sembolleri için Ukrayna’dan flaş hamle

Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde ortaya çıkan gizemli Z ve V sembolleri gündemi oldukça meşgul etmişti. Her ne kadar bunlar Rusya'nın provokasyon içermeyen bir gruplama simgesi olsa da olayın büyünmesi üzerine Rusya'da savaş yanlısı kesimin kullandığı bir ikon haline geldi.