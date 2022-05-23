Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:22
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
11:26
Gizemleri haftalarca çözülememişti! Z ve V sembolleri için Ukrayna'dan flaş hamle
Rusya-Ukrayna savaşı henüz başlamadan önce bile basında dolaşan gizemli Z ve V sembolleri gündemi oldukça meşgul etmişti. Hakkında onlarca iddia ortaya atılmış ve Rusya için bir anda savaş yanlısı kişilerin kullandığı bir ikon haline gelmişti. Ukrayna'dan ise söz konusu sembollerle ilgilşi flaş bir hamle geldi. 'Gamalı haç' olarak tanımlanan sembolük kullanımına ülke genelinde yasak getirdi.