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Haberler Galeri Gizemleri haftalarca çözülememişti! Z ve V sembolleri için Ukrayna'dan flaş hamle
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:26

Gizemleri haftalarca çözülememişti! Z ve V sembolleri için Ukrayna'dan flaş hamle

Rusya-Ukrayna savaşı henüz başlamadan önce bile basında dolaşan gizemli Z ve V sembolleri gündemi oldukça meşgul etmişti. Hakkında onlarca iddia ortaya atılmış ve Rusya için bir anda savaş yanlısı kişilerin kullandığı bir ikon haline gelmişti. Ukrayna'dan ise söz konusu sembollerle ilgilşi flaş bir hamle geldi. 'Gamalı haç' olarak tanımlanan sembolük kullanımına ülke genelinde yasak getirdi.

Gizemleri haftalarca çözülememişti! Z ve V sembolleri için Ukrayna’dan flaş hamle

Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde ortaya çıkan gizemli Z ve V sembolleri gündemi oldukça meşgul etmişti. Her ne kadar bunlar Rusya'nın provokasyon içermeyen bir gruplama simgesi olsa da olayın büyünmesi üzerine Rusya'da savaş yanlısı kesimin kullandığı bir ikon haline geldi.

Gizemleri haftalarca çözülememişti! Z ve V sembolleri için Ukrayna’dan flaş hamle

Ukrayna'dan da konuyla ilgili yeni bir karar geldi. Rusya desteği için kullanılan bu sembolleri yasakladı. Söz konusu semboller Kiril alfabesinde sıklıkla kullanıldığı için sembollere müzeler, kütüphaneler, bilimsel eserler ve ders kitaplarında sıklıkla vardı. BBC'den alınan haberlere göre buralarda kullanıma izin verilecek.

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Gizemleri haftalarca çözülememişti! Z ve V sembolleri için Ukrayna’dan flaş hamle

Ukraynalılar Z'yi 'gamalı haç' olarak tanımladı. Bu yasa, bu sembollerin savaş sembolü olarak kullanımını ve Ukrayna'yı baltalamak için yapılacak olan propaganda hareketlerini içeriyor.

Gizemleri haftalarca çözülememişti! Z ve V sembolleri için Ukrayna’dan flaş hamle

Rusya Ukrayna savaşı başlamadan önce, Rus birliklerinin savaş tankları üzerinde bulunan Z harfi, oldukça ilgi çekmişti. Sosyal medyada Z harfli araçlarla ilgili onlarca iddia ortaya atılmıştı. Ardından ülkede çatışmalar devam ederken bu defa da V harfli araçlar ortaya çıkmış, bu araçlarla ilgili de onlarca iddia sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.

Gizemleri haftalarca çözülememişti! Z ve V sembolleri için Ukrayna’dan flaş hamle

Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıklamıştı.

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