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Giriş Tarihi: 31.05.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 10:57

Gizemli kolye: Titanik'in enkazında çığır açan keşif

Dünyanın en ünlü gemisi Titanik'in enkazında bulunan kolye bilim dünyasında çığır açtı. Kolyenin nesli tükenmiş bir canlıdan yapıldığı iddialarını yetkililer "İnanılmaz bir keşif" olarak nitelendirdi.

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Gizemli kolye: Titanik’in enkazında çığır açan keşif

Pek çok farklı efsane, söylentiye konu olan unutulmaz bir filmi bile yapılan Titanik'in gizemleri hız kesmeden devam ediyor.

Gizemli kolye: Titanik’in enkazında çığır açan keşif

Titanik'in enkazında ise dikkat çekici bir şey bulundu. Enkazdan 'magalodon köpekbalığının dişinden yapılmış' bir kolye çıktı.

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Gizemli kolye: Titanik’in enkazında çığır açan keşif

Küçük halka şeklindeki boncuklardan oluşan bir koleksiyonun yakınında gibi görünmesine rağmen, kolyeyi çevrelen nesneler henüz tanımlanamadı.

Gizemli kolye: Titanik’in enkazında çığır açan keşif

Söz konusu kolyeyi bulan Magellan şirketinin direktöri Richard Parkinson keşifleri için "Şaşırtıcı, güzel ve nefes kesici" tanımını kullandı.

Gizemli kolye: Titanik’in enkazında çığır açan keşif

Bir kanala verdiği demeçte Parkinson, "Kolye şeklinde biçimlendirilmiş bir megalodon dişi bulduk. İnanılmaz, kesinlikle inanılma" dedi.

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