Gök bilimcileri şaşkına çevirdi! Kayboldu ve parlak bir şekilde yeniden ortaya çıktı!

Birkaç sene önce parlaklığında kayıplar olan KIC 8462852 isimli bir yıldız bulunmuştu. Bu yıldız hakkında ilginç teoriler ortaya atılmıştı. Hatta bazı kişiler uzaylıların bu yıldızın enerjisini emdiğini ve bunu ise yıldızın etrafına inşa ettikleri mega bir yapıyla gerçekleştirdiğini söylemişti. Bu uçuk iddia hiç bir zaman kabul görmedi ve sonra yapılan araştırmalarda, KIC 8462852'nin parlaklığının neden azaldığı ortaya çıkmıştı.