Giriş Tarihi: 11.06.2021 14:14Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 14:15
Gök bilimcileri şaşkına çevirdi! Kayboldu ve parlak bir şekilde yeniden ortaya çıktı!
Yıldızlar ve yıldız sistemleri gök bilimcilerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Yıldızlar birçok sorunun cevabını taşıyor. Son yıllarda belirlenen kategorilere uymayan gizemli yıldızlar keşfedildi. Uzmanlar, Samanyolu'nun yakınında Güneş'in yüz kat büyüklüğünde yanıp sönen dev bir yıldız bulduklarını açıkladı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...