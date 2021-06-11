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Giriş Tarihi: 11.06.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 14:15

Gök bilimcileri şaşkına çevirdi! Kayboldu ve parlak bir şekilde yeniden ortaya çıktı!

Yıldızlar ve yıldız sistemleri gök bilimcilerinin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Yıldızlar birçok sorunun cevabını taşıyor. Son yıllarda belirlenen kategorilere uymayan gizemli yıldızlar keşfedildi. Uzmanlar, 'nun yakınında 'in yüz kat büyüklüğünde yanıp sönen dev bir yıldız bulduklarını açıkladı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Gök bilimcileri şaşkına çevirdi! Kayboldu ve parlak bir şekilde yeniden ortaya çıktı!

Birkaç sene önce parlaklığında kayıplar olan KIC 8462852 isimli bir yıldız bulunmuştu. Bu yıldız hakkında ilginç teoriler ortaya atılmıştı. Hatta bazı kişiler uzaylıların bu yıldızın enerjisini emdiğini ve bunu ise yıldızın etrafına inşa ettikleri mega bir yapıyla gerçekleştirdiğini söylemişti. Bu uçuk iddia hiç bir zaman kabul görmedi ve sonra yapılan araştırmalarda, KIC 8462852'nin parlaklığının neden azaldığı ortaya çıkmıştı.

Gök bilimcileri şaşkına çevirdi! Kayboldu ve parlak bir şekilde yeniden ortaya çıktı!

Bilim insanları şimdi de zamanla sönen, sonra yeniden eski parlaklığına kavuşan ilginç bir yıldız keşfetti. 'ten 100 kat büyük olan ve 25 bin ışık yılı uzaklıkta keşfedilen dev yıldızın, önce yüzde 97 oranında söndüğünü daha sonra yavaşça eski parlaklığına kavuştuğu bildirildi.

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Gök bilimcileri şaşkına çevirdi! Kayboldu ve parlak bir şekilde yeniden ortaya çıktı!

Gökbilimcilerin, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi tarafından işletilen Vista teleskopu tarafından toplanan bilgilerde gizemli kararan yıldızı keşfettikleri belirtilirken, yıldızın on yıldır incelenen yaklaşık bir milyar yıldız içerisinden tespit edildiği belirtildi.

Gök bilimcileri şaşkına çevirdi! Kayboldu ve parlak bir şekilde yeniden ortaya çıktı!

Dev yıldızın çevresindeki bir gezegen ya da yıldızdan gelen tozlar sebebiyle birkaç yüz gün içerisinde söndüğünün tahmin edildiği açıklandı.

Gök bilimcileri şaşkına çevirdi! Kayboldu ve parlak bir şekilde yeniden ortaya çıktı!

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden Dr. Leigh Smith, "Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıktı" derken, yıldızın ışığının 2012 yılının başlarında sönmeye başladığı, aynı yıl Nisan ayında resmen tamamen yok olduğu ve yüz gün içinde yeniden tespit edildiği belirtildi.

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