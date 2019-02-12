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Gökten gelip haşat etti! şokta…

Giriş Tarihi: 12.02.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 14:30
Gökten gelip haşat etti! Brezilya şokta…

'dan gelen bu fotoğraf, tüm dünyayı şaşırttı.

Gökten gelip haşat etti! Brezilya şokta…

TV Band kanalı, televizyonun gece haberlerinin yanı sıra bir radyo programının sunuculuğunu yapan 66 yaşındaki Ricardo Boechat'ın, Campinas kentinden dönüşte bindiği helikopterin, Sao Paulo'da işlek bir otobanda kamyonun üzerine düştüğünü duyurdu.

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Gökten gelip haşat etti! Brezilya şokta…

Polis, yolsuzlukla ilgili haberleriyle 'nın en prestijli gazetecilik ödüllerinden 3'ünün sahibi olan Boechat'ın ve helikopterin pilotunun kazada yaşamlarını yitirdiğini açıkladı.

Gökten gelip haşat etti! Brezilya şokta…

Kamyon sürücüsü de yaralandı.

Gökten gelip haşat etti! Brezilya şokta…

IstoE dergisinde köşe yazan, televizyonda sıklıkla devlet başkanı adayları arasındaki münazaraları yöneten Boechat'ın ölümü ülkede büyük üzüntüyle karşılandı.

Gökten gelip haşat etti! Brezilya şokta…

Vatandaşlar ve meslektaşları, sosyal medyada duygularını getiren mesajlar paylaştı.

Gökten gelip haşat etti! Brezilya şokta…
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