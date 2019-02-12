Gökten gelip haşat etti! Brezilya şokta…

Brezilya'dan gelen bu fotoğraf, tüm dünyayı şaşırttı. TV Band kanalı, televizyonun gece haberlerinin yanı sıra bir radyo programının sunuculuğunu yapan 66 yaşındaki Ricardo Boechat'ın, Campinas kentinden dönüşte bindiği helikopterin, Sao Paulo'da işlek bir otobanda kamyonun üzerine düştüğünü duyurdu. Polis, yolsuzlukla ilgili haberleriyle Brezilya'nın en prestijli gazetecilik ödüllerinden 3'ünün sahibi olan Boechat'ın ve helikopterin pilotunun kazada yaşamlarını yitirdiğini açıkladı. Kamyon sürücüsü de yaralandı. IstoE dergisinde köşe yazan, televizyonda sıklıkla devlet başkanı adayları arasındaki münazaraları yöneten Boechat'ın ölümü ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. Vatandaşlar ve meslektaşları, sosyal medyada duygularını getiren mesajlar paylaştı.