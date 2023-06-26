Google, Facebook, Twitter, TikTok... Avustralya onlara karşı harekete geçti: Büyük cezalar yolda…

Sektöre 'zorunlu' standartlar getirecek olan Avustralya'da yeni yasalar uyarınca dezenformasyonla mücadele edemezlerse teknoloji devi firmalar milyarlarca dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Önerilen yasaya göre, Facebook, Google, Twitter, TikTok ve podcasting hizmetleri gibi platformların sahipleri yıllık küresel cirolarının yüzde beşine varan cezalarla karşı karşıya kalacak. Avustralya İletişim ve Medya Kurumu'na da bir dizi yeni yetki verileceği belirtildi. Kurum sözcüsü tarafından AFP'ye verdiği demeçte, 'Mevzuat kabul edilirse, dijital platformlardan bilgi almak, zorunlu endüstri kodlarını kaydetmek, uygulamak ve endüstri standartları oluşturmak için bir dizi yeni yetkiye sahip olacağız' dedi.' Kurum bireysel gönderileri kaldırma veya yaptırım uygulama yetkisine sahip olmayacak. Bunun yerine platformlara, 'ciddi zarara' neden olabilecek 'yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı' içeriği kasıtlı olarak kaldırmadığı ve bunlarla mücadele etmediği için ceza verebilecek. AB MEVZUATI REFERANS ALINDI Yeni kurallar, teknoloji devlerinin yıllık cirolarının yüzde beşine varan para cezaları ve blok içinde faaliyet göstermeleri konusunda doğrudan yasaklarla karşı karşıya kalabilecekleri Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girmesi beklenen mevzuatın bir benzeri olarak tasarlandı. Teknoloji firmaları Avustralya pazarından çekilme tehditlerinde bulunsa da şimdiye kadar böyle bir durum gerçekleşmiş değil. Önerilen yasa tasarısı, 2021'de başlatılan, ancak yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olan kuralları güçlendirmeyi amaçlıyor. Adobe, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Redbubble, TikTok ve Twitter gibi teknoloji devleri bu alanda yeni düzenlemelerden en çok etkilenecek olan şirketler. REFERANDUMDA YAŞANANLAR ETKİLİ OLDU Planlanan yasa tasarısı pazar günü açıklandı ve Avustralya'da bu yılın sonlarında yapılacak olan önemli bir referandum öncesine denk geldi. Söz konusu referandumda yerli halkların hakları konusu ele alınacak. Avustralyalılara, anayasanın Aborjin ve Torres Boğazı Adalılarını tanıması gerekip gerekmediği ve önerilen yasaları değerlendirmek için yerlilerden oluşan bir danışma organının oluşturulması gerekip gerekmediği sorulacak.