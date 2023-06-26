Google, Facebook, Twitter, TikTok... Avustralya onlara karşı harekete geçti: Büyük cezalar yolda…

AB MEVZUATI REFERANS ALINDI

Yeni kurallar, teknoloji devlerinin yıllık cirolarının yüzde beşine varan para cezaları ve blok içinde faaliyet göstermeleri konusunda doğrudan yasaklarla karşı karşıya kalabilecekleri Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girmesi beklenen mevzuatın bir benzeri olarak tasarlandı. Teknoloji firmaları Avustralya pazarından çekilme tehditlerinde bulunsa da şimdiye kadar böyle bir durum gerçekleşmiş değil. Önerilen yasa tasarısı, 2021'de başlatılan, ancak yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olan kuralları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Adobe, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Redbubble, TikTok ve Twitter gibi teknoloji devleri bu alanda yeni düzenlemelerden en çok etkilenecek olan şirketler.