ABD merkezli The Intercept'in haberine göre, Tel Aviv'in güneyindeki Rishon LeZion'da 10 Temmuz'da İsrail ordusuna destek için düzenlenen "IT For IDF" adlı teknoloji konferansına Nokia, Dell ve Canon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda teknoloji firması katıldı.