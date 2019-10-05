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milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin

Akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullandığımız uygulamaların çeşitliliği gün geçtikçe artıyor. Farklı geliştiricler tarafından farklı uygulamalar yayınlanıyor. Sözünü ettiğimiz bu yazılımların birçoğu kullanımı kolay ve yararlı. Bir de madalyonun diğer yüzü var, yani var. Hackerlar sözünü ettiğimiz zararlı uygulamalar içine yerleştirdikleri kötü niyetli yazılımlarla kullanıcıların bilgilerini çalmayı amaçlıyor. Teknoloji devi , kötü niyetli uygulamalar konusunda kullanıcıları uyardı ve zararlı uygulamalar listesi yayınladı. Eğer listedeki uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse muhakkak silin!

Giriş Tarihi: 05.10.2019 16:57
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin
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Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin
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Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı! Bu uygulamalardan biri yüklüyse hemen silin
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