Google arama sonuçlarını zehirliyor! Uzmanlar sahte reklamlar konusunda uyardı!

Güvenlik uzmanlarının açıklamalarına göre bilgisayar korsanları sahte web siteleri hazırlıyor. Bu siteler güvenilir ve bilinen uygulamaların siteleriyle birbir aynı. Mesela Signal ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının sahte sitelerini yapıyorlar. Sitelerde yer alan dosyalarda ise kötü amaçlı yazılımlar var.