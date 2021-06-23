Giriş Tarihi: 23.06.2021 14:39Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 14:48
Google arama sonuçlarını zehirliyor! Uzmanlar sahte reklamlar konusunda uyardı!
Google bu aralar siber suçluların en favori ismi oldu. Hackerlar, Google'ın servislerini kötü amaçları için kullanıyor. Kısa süre önce Google Dokümanlar üstünden kimlik avı saldırısı yapıldığı tespit edilmişti. Şimdi ise sahte Google reklamları gündeme damga vurdu. Bilgisayar korsanları, Google reklamları üzerinden kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlarla kaynayan sitelere çekiyor. İşte detaylar...