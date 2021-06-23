Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Google arama sonuçlarını zehirliyor! Uzmanlar sahte reklamlar konusunda uyardı!
Giriş Tarihi: 23.06.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 14:48

arama sonuçlarını zehirliyor! Uzmanlar sahte reklamlar konusunda uyardı!

bu aralar siber suçluların en favori ismi oldu. Hackerlar, Google'ın servislerini kötü amaçları için kullanıyor. Kısa süre önce Google Dokümanlar üstünden kimlik avı saldırısı yapıldığı tespit edilmişti. Şimdi ise sahte Google reklamları gündeme damga vurdu. Bilgisayar korsanları, Google reklamları üzerinden kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlarla kaynayan sitelere çekiyor. İşte detaylar...

Google arama sonuçlarını zehirliyor! Uzmanlar sahte reklamlar konusunda uyardı!

yaptığı yeniliklerle değil, siber suçlarla manşetlerde yer alıyor. Hackerlar, kullanıcıların bilgilerini çalmayı, hatta cihaz kontrolünü ele geçirmeyi amaçlayan zararlı yazılımları Google reklamlar üstünden yaymaya çalışıyor.

Google arama sonuçlarını zehirliyor! Uzmanlar sahte reklamlar konusunda uyardı!

Güvenlik uzmanlarının açıklamalarına göre bilgisayar korsanları sahte web siteleri hazırlıyor. Bu siteler güvenilir ve bilinen uygulamaların siteleriyle birbir aynı. Mesela Signal ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının sahte sitelerini yapıyorlar. Sitelerde yer alan dosyalarda ise kötü amaçlı yazılımlar var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Google arama sonuçlarını zehirliyor! Uzmanlar sahte reklamlar konusunda uyardı!

Hackerlar, yazılımları yaymak için reklamlarını kullanıyor. Araştırmacılar reklamlar için ödenen ücretin de çalıntı kredi kartları aracılığıyla gerçekleştiğini söyledi.

Google arama sonuçlarını zehirliyor! Uzmanlar sahte reklamlar konusunda uyardı!

Sonuç olarak kurbanlar güvenli bir uygulamaya ait sandığı reklamına tıklayınca, orijinal gibi görünen sahte web sitesine yönlendiriyor.

Çalınan bilgiler Deep Web'te satılıyor veya farklı dolandırıcılık yöntemlerinde kullanılıyor.

Google arama sonuçlarını zehirliyor! Uzmanlar sahte reklamlar konusunda uyardı!

Güvenlik araştırmacıları sahte sitelere ait reklamların arama sonuçlarını da zehirlediğini belirtti.

SON DAKİKA