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Giriş Tarihi: 26.05.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 11:50

'ın o uygulamasını kullananlar dikkat! Açıklanan tarih öncesinde kritik güncelleme geldi

, uygulamalarında ve hizmetlerinde zaman zaman değişiklikler yapıyor. Bazılarına yeni özellikler eklerken, bazılarını ise kızağa çekiyor. Geçtiğimiz yıllar içinde Google'ın bu tarz hareketlerini kaç kere görmüştük. Şimdi Google'dan kritik bir güncelleme hamlesi geldi. Kullanıcılar arasında oldukça popüler olan 'da 1 Haziran'dan itibaren ücretsiz olan yedekleme özelliği sona erecek ve ücretli abonelik başlayacaktı. Google Fotoğraflar için güncelleme yayınlandı ve uygulamaya önemli bir araç eklendi. İşte detaylar...

Google'ın o uygulamasını kullananlar dikkat! Açıklanan tarih öncesinde kritik güncelleme geldi

, teknoloji devinin en sevilen ve en çok kullanılan uygulamaları arasında bulunuyor. Fakat , Fotoğraflar uygulamasında bazı kullanıcıları üzecek bir gelişmeye imza attı. Mountain View merkezli şirket, Fotoğraflar'da ücretsiz yedekleme özelliğinin artık olmayacağını ve ücretli abonelik sunacaklarını söylemişti. 1 Haziran'dan itibaren ücretli abonelik sistemi devreye girecek.

Google'ın o uygulamasını kullananlar dikkat! Açıklanan tarih öncesinde kritik güncelleme geldi

, kullanıcıların hazırlıklı olması için çoktan bildirimler yolladı. Şimdi ise şirket, beklenen tarihe doğru yaklaşırken uygulamayı çok önemli bir araçla güncelledi. Yeni politika değişikliğini piyasaya sürmeye hazırlanan Google, kullanıcıların işini kolaylaştırmak amacıyla uygulamasına bir takım araçlar ekledi.

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Google'ın o uygulamasını kullananlar dikkat! Açıklanan tarih öncesinde kritik güncelleme geldi

1 Haziran'dan itibaren 'ın ücretsiz yedekleme işlevi sona erecek. Ne yazık ki kullanıcılar yeni resimlerini artık kendileri için tanımlanan 15 GB'lık kotaya yedekleyebilecek. Şirketin açıklamalarına göre eski resimleriniz ve videolarınız bu politikadan etkilenmeyecek. Yani 1 Haziran öncesindeki medyalarınızı bu konu yüzünden silmenize gerek yok. Ancak belirlenen tarihten itibaren artık tüm yedeklemelerinizin size tanımlanan 15 GB'lık depolamadan kesileceğini belirtelim.

Google'ın o uygulamasını kullananlar dikkat! Açıklanan tarih öncesinde kritik güncelleme geldi

Tüm bu aşamaya geçmeden önce , kullanıcıları için kolaylık sağlayan çok önemli araçlar ekledi. Bugün uygulama için güncelleme yayınlayan şirket; geçişi kolaylaştırmak için kullanıcıların depolama alanlarını yönetmeye olanak tanıyan yeni bir aracı piyasaya sürdü.

Google'ın o uygulamasını kullananlar dikkat! Açıklanan tarih öncesinde kritik güncelleme geldi

uygulamasına getirilen bu araç, kullanıcıların depolama alanını kaplayan veya istenmeyen medyaların temizlenmesine olanak tanıyor. Örneğin büyük dosyaları veya bulanık resimlerinizi bu araç sayesinde tespit edip silebilirsiniz.

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