HaberlerGaleriGoogle'ın o uygulamasını kullananlar dikkat! Açıklanan tarih öncesinde kritik güncelleme geldi
Giriş Tarihi: 26.05.2021 11:49Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 11:50
Google'ın o uygulamasını kullananlar dikkat! Açıklanan tarih öncesinde kritik güncelleme geldi
Google, uygulamalarında ve hizmetlerinde zaman zaman değişiklikler yapıyor. Bazılarına yeni özellikler eklerken, bazılarını ise kızağa çekiyor. Geçtiğimiz yıllar içinde Google'ın bu tarz hareketlerini kaç kere görmüştük. Şimdi Google'dan kritik bir güncelleme hamlesi geldi. Kullanıcılar arasında oldukça popüler olan Google Fotoğraflar'da 1 Haziran'dan itibaren ücretsiz olan yedekleme özelliği sona erecek ve ücretli abonelik başlayacaktı. Google Fotoğraflar için güncelleme yayınlandı ve uygulamaya önemli bir araç eklendi. İşte detaylar...