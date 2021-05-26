Google'ın o uygulamasını kullananlar dikkat! Açıklanan tarih öncesinde kritik güncelleme geldi

1 Haziran'dan itibaren Google'ın ücretsiz yedekleme işlevi sona erecek. Ne yazık ki kullanıcılar yeni resimlerini artık kendileri için tanımlanan 15 GB'lık kotaya yedekleyebilecek. Şirketin açıklamalarına göre eski resimleriniz ve videolarınız bu politikadan etkilenmeyecek. Yani 1 Haziran öncesindeki medyalarınızı bu konu yüzünden silmenize gerek yok. Ancak belirlenen tarihten itibaren artık tüm yedeklemelerinizin size tanımlanan 15 GB'lık depolamadan kesileceğini belirtelim.