Gören gözlerine inanamadı! Sürücüleri şaşkına çeviren inanılmaz anlar...
Gören gözlerine inanamadı! Sürücüleri şaşkına çeviren inanılmaz anlar...
Güney Afrika'da seyahat eden sürücüler gözlerine inanamadı! Bazen öyle manzaralara şahit oluyorlar ki... Yol ortasında gördükleri dev yılan karşısında ne yapacaklarını şaşıran sürücüler araçlarından inemedi. Araç içerisinde korku dolu anlar yaşayan insanlar yılanın yoldan gitmesini bekledi ve daha sonra yollarına devam edebildi. İşte onlardan biri...
Giriş Tarihi: 07.02.2020
11:02
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
11:05
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