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  • Gören gözlerine inanamadı! Sürücüleri şaşkına çeviren inanılmaz anlar...

Gören gözlerine inanamadı! Sürücüleri şaşkına çeviren inanılmaz anlar...

'da seyahat eden sürücüler gözlerine inanamadı! Bazen öyle manzaralara şahit oluyorlar ki... Yol ortasında gördükleri dev yılan karşısında ne yapacaklarını şaşıran sürücüler araçlarından inemedi. Araç içerisinde korku dolu anlar yaşayan insanlar yılanın yoldan gitmesini bekledi ve daha sonra yollarına devam edebildi. İşte onlardan biri...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 11:05
Gören gözlerine inanamadı! Sürücüleri şaşkına çeviren inanılmaz anlar...

'da buluna Kruger Milli Parkı yolunda ilginç bir görüntü.

Gören gözlerine inanamadı! Sürücüleri şaşkına çeviren inanılmaz anlar...

Yola çıkan dev piton trafiği durdurdu. O anlar orada bulunan sürücüler tarafından kayıt altına alındı.

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Gören gözlerine inanamadı! Sürücüleri şaşkına çeviren inanılmaz anlar...
Gören gözlerine inanamadı! Sürücüleri şaşkına çeviren inanılmaz anlar...

Yine aynı yol... Bu kez araçların arasında iki dişi aslan...

Gören gözlerine inanamadı! Sürücüleri şaşkına çeviren inanılmaz anlar...

An be an fotoğraflanan aslan avı, 2 milyon hektarlık dev parkın H1 yolunda gerçekleşti.

Gören gözlerine inanamadı! Sürücüleri şaşkına çeviren inanılmaz anlar...

Çok nadir gerçekleşen olayı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Carrie Dunford adlı İngiliz turist, nadir rastlanan olayı şöyle anlattı:

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