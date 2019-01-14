Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Pantolonlarını bir anda indirmeye başladılar

Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Pantolonlarını bir anda indirmeye başladılar

ABD'nin kentinde şaşkınlık yaratan görüntüler... New York'taki buz gibi havada insanlar metroda pantolonlarını çıkardı ve...

Giriş Tarihi: 14.01.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 12:21
Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Pantolonlarını bir anda indirmeye başladılar

ABD'nin kentinde '' Yolculuğu'' etkinliğinin bu yıl 18.si düzenlendi.

Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Pantolonlarını bir anda indirmeye başladılar

'taki buz gibi havalar bu yıl 18.si düzenlenen 'Pantolonsuz MetroYolculuğu'na katılanları etkilemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Pantolonlarını bir anda indirmeye başladılar

'Improve Everywhere' grubunca düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca şehre yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Pantolonlarını bir anda indirmeye başladılar

Katılımcılar, olaydan haberi olmayan turistlerin şaşkın bakışları arasında metronun içinde bir anda pantolonlarını indirip yarı çıplak şekilde oturmaya başladı.

Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Pantolonlarını bir anda indirmeye başladılar

Geçtiğimiz senelerde yarı çıplak gezenler gözaltına alınsa da bu seneki etkinlik olaysız sona erdi.

Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Pantolonlarını bir anda indirmeye başladılar

Etkinlikten geriye de bu ilginç görüntüler kaldı.

Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Pantolonlarını bir anda indirmeye başladılar
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN