Görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Pantolonlarını bir anda indirmeye başladılar

ABD'nin New York kentinde şaşkınlık yaratan görüntüler... New York'taki buz gibi havada insanlar metroda pantolonlarını çıkardı ve... ABD'nin New York kentinde ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin bu yıl 18.si düzenlendi. New York'taki buz gibi havalar bu yıl 18.si düzenlenen 'Pantolonsuz MetroYolculuğu'na katılanları etkilemedi. 'Improve Everywhere' grubunca düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca şehre yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, olaydan haberi olmayan turistlerin şaşkın bakışları arasında metronun içinde bir anda pantolonlarını indirip yarı çıplak şekilde oturmaya başladı. Geçtiğimiz senelerde yarı çıplak gezenler gözaltına alınsa da bu seneki etkinlik olaysız sona erdi. Etkinlikten geriye de bu ilginç görüntüler kaldı.