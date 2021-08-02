Görenleri dehşete düşürdü! Gizemli ışıklar birleşip, üçgen oluşturdu

Son aylarda UFO'lar ve uzaylılarla ilgili haberler sıklıkla gündeme geliyor. Pentagon'un UFO raporu, eski ABD başkanlarının TV'de söyledikleri, NASA başkanının açıklaması da oldukça konuşuldu. Bununla birlikte Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede UFO görüldüğüne dair haberler çıktı. Hatta İngiltere, Türkiye ve Hindistan'ta görülen sözde UFO'lar birbirine benzetilmişti. Çin de ise üçgen UFO ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde New York, New Hartford'da kaydedilen ilginç bir video ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa süre içinde ilgi çekti.

New York'ta UFO görüldü iddiası! | Video