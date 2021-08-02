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Haberler Galeri Görenleri dehşete düşürdü! Gizemli ışıklar birleşip, üçgen oluşturdu
Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 09:41

Görenleri dehşete düşürdü! Gizemli ışıklar birleşip, üçgen oluşturdu

Bilim insanları dünya dışı yaşama ait araştırmalar yapıyor ve kanıtlar arıyorlar. NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'ın da birinci görevi, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar yaşam olup olmadığına dair izler bulmak. Ayrıca bilim insanları Jüpiter'in uydusu Europa'da da yaşam olabileceğini düşünüyor. Europa'nın yüzeyi buzla kaplı. Buz katmanının altında büyük göllerin olduğu keşfedildi. 2024 Ekim ayında fırlatılacak Europa Clipper ile Jüpiter'in uydusu daha yakından izlenecek. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, komplo teorisyenleri ise gelişmiş medeniyetlerin insanları gözlediğini ve gezegenimizi ziyaret ettiğini belirtiyor. Son aylarda yetkililerden gelen açıklamalar da uzaylılarla ilgili tartışmaları da iyice alevlendirdi. Şimdi söz konusu UFO olaylarına bir yenisi daha eklendi. New York, New Hartford'da 11 UFO'nun görüldüğü ve bunları birleşip bir üçgen oluşturduğu belirtildi. Söz konusu UFO'larla ilgili bir de video paylaşıldı.

Görenleri dehşete düşürdü! Gizemli ışıklar birleşip, üçgen oluşturdu

Son aylarda UFO'lar ve uzaylılarla ilgili haberler sıklıkla gündeme geliyor. Pentagon'un UFO raporu, eski ABD başkanlarının TV'de söyledikleri, NASA başkanının açıklaması da oldukça konuşuldu. Bununla birlikte Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede UFO görüldüğüne dair haberler çıktı. Hatta İngiltere, Türkiye ve Hindistan'ta görülen sözde UFO'lar birbirine benzetilmişti. Çin de ise üçgen UFO ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde New York, New Hartford'da kaydedilen ilginç bir video ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa süre içinde ilgi çekti.

New York'ta UFO görüldü iddiası! | Video

Görenleri dehşete düşürdü! Gizemli ışıklar birleşip, üçgen oluşturdu

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring tarafından gündeme getirilen videoda, dolunayda UFO filosu olduğu görülüyor. Toplamda 11 UFO var ve bunların 9 tanesi bir süre sonra üçgen şeklini alıyor.

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Görenleri dehşete düşürdü! Gizemli ışıklar birleşip, üçgen oluşturdu

Waring yaptığı açıklamada, UFO'ların sadece Ay ışığında görüldüğünü söyledi. Bununla birlikte videoyu çeken kişinin üçgen şeklinin bir mesaj veya kod anlamına geldiğini düşündüğünü belirtti. Waring, videoyu kaydeden kişinin ismini paylaşmazken, üçgen şeklinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Görenleri dehşete düşürdü! Gizemli ışıklar birleşip, üçgen oluşturdu

Başka komplo teorisyenleri de Waring'e ve videoyu kaydeden kişiye destek verdi. Uzaylıların, insanlığı yakından takip ettiklerini belirttiler. İsmini vermeyen bir UFO uzmanı, "Dünyanın birçok yerinde bu tür olaylar yaşanıyor. Birçok görgü tanığı var, ancak yetkililer gerçekleri gizlemekle meşgul. Fakat bir gün gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

Görenleri dehşete düşürdü! Gizemli ışıklar birleşip, üçgen oluşturdu

Videonun kurgu olduğunu söyleyen insanlar var. Bir kullanıcı yaptığı açıklamada, "Telefona indirdiğimiz bir uygulama ile bu tür videolar yapılabiliyor. Gerçek olduğuna inanmıyorum, dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir şey" yorumunda bulundu.

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