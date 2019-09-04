Görünmeyen yüzüyle Kuzey Kore

Gerek lideri Kim Jong gerekse ülkedeki kurallarla hep tartışılan bir ülke oldu Kuzey Kore. Kuzey Kore uzun yıllardır dünya üzerinde en merak edilen ülke konumunda ve bu durum sürekliliğini kaybetmiyor. Asya'nın bu ilginç ülkesi gerek lideri Kim Jong gerekse yaşam biçimiyle fenomen hale gelmiş durumda. Sosyal medyada da büyük bir ilgi gören Kuzey Kore'de fotoğraf çekmek yasak ve genelde buraya gidenler gizlice fotoğraflıyor. Kapalı kutu diye tabir edilen Kuzey Kore son dönemde biraz daha dikkatle gözlerin çevrildiği bir ülke durumunda.