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Görünmeyen yüzüyle

Gerek lideri Kim Jong gerekse ülkedeki kurallarla hep tartışılan bir ülke oldu . Kuzey Kore uzun yıllardır dünya üzerinde en merak edilen ülke konumunda ve bu durum sürekliliğini kaybetmiyor. Asya'nın bu ilginç ülkesi gerek lideri Kim Jong gerekse yaşam biçimiyle fenomen hale gelmiş durumda. Sosyal medyada da büyük bir ilgi gören Kuzey Kore'de fotoğraf çekmek yasak ve genelde buraya gidenler gizlice fotoğraflıyor. Kapalı kutu diye tabir edilen Kuzey Kore son dönemde biraz daha dikkatle gözlerin çevrildiği bir ülke durumunda.

Giriş Tarihi: 04.09.2019 08:49 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 09:20
Görünmeyen yüzüyle Kuzey Kore

, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nda bir devlet.

Görünmeyen yüzüyle Kuzey Kore

Ülkeyi, şimdilerde milyonun üzerinde turist ziyaret ederken, ileriki dönemlerde bunun 5 milyona kadar ulaşması hedefleniyor.

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Görünmeyen yüzüyle Kuzey Kore

Elbette 'nin kapalı yapısı bu ülkeye dair efsaneleri de beraberinde getiriyor.

Görünmeyen yüzüyle Kuzey Kore

Kimileri abartılı görünse de kimilerinin gerçek olma ihtimali göz ardı edilemez.

Görünmeyen yüzüyle Kuzey Kore

'de yazın tadı böyle çıkarılıyordu.

Görünmeyen yüzüyle Kuzey Kore

İşte bu enteresan ülkenin günlük yaşamından fotoğraflar...

Görünmeyen yüzüyle Kuzey Kore
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