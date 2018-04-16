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rengini değiştirmek isterken kör oldu!

Giriş Tarihi: 16.04.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 16:23
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rengini değiştirmek isterken kör oldu!
Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu!


Arjantinli model, ela olan gözlerinin rengini açık yeşil yapmak için estetik ameliyatı oldu.

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rengini değiştirmek isterken kör oldu!
Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu!

Ameliyat sonunda sağ ünde yüzde seksen sol gözünde ise yüzde elli görme kaybı yaşadı.

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rengini değiştirmek isterken kör oldu!
Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu!

32 yaşındaki ünlüsü li , ela olan lerinin rengini açık yeşil yapmak için Colombiya'da estetik ameliyatı oldu.

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rengini değiştirmek isterken kör oldu!
Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu!

Ameliyat sonunda sağ ünde yüzde seksen sol gözünde yüzde elli görme kaybı yaşadı.

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rengini değiştirmek isterken kör oldu!
Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu!

Yaklaşık 3 bin dolar vererek ameliyat olan yeni lerinin rengini 'da paylaştıktan kısa bir süre sonra problem yaşamaya başladı.

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rengini değiştirmek isterken kör oldu!
Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu!

lerinin altına enjekte edilen silikon, göz sinirlerine zarar verdiği için görme problemi yaşayan tekrar Kolombiya'ya gitti. Ancak doktorlar bir şey yapamadıkları için Miami'de tedavi olmaya başladı.

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rengini değiştirmek isterken kör oldu!
Göz rengini değiştirmek isterken kör oldu!

lerine enjekte edilen silikon ameliyatla çıkarılmasına rağmen ameliyatı yapan doktor Ranya Habash, sinirler zarar gördüğü için in hayatının geri kalan kısmında problem yaşayacağını söyledi.

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