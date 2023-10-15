Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından İsrail Gazze Şeridi'ni üç koldan abluka altına alırken, gözler kara harekatına çevrilmiş durumda... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu; "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara harekatının sinyalini vermişti. İsrail ordusunun sınıra yoğun sevkiyat yapması Netanyahu'nun söz konusu açıklamasını desteklerken, A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu aktardı. İsrail ordusunun Gazze sınırına çok yaklaştığını belirten Kavasoğlu, lokal operasyonların 48 saatten bu yana devam ettiğini söyledi. İşte detaylar...