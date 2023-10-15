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Haberler Galeri Dünyanın gözü Gazze sınırında! Gövde gösterisi mi mesaj mı? A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu son durumu aktardı
Giriş Tarihi: 15.10.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 14:08

Dünyanın gözü Gazze sınırında! Gövde gösterisi mi mesaj mı? A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu son durumu aktardı

Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından İsrail Gazze Şeridi'ni üç koldan abluka altına alırken, gözler kara harekatına çevrilmiş durumda... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu; "Bir sonraki aşama geliyor" diyerek kara harekatının sinyalini vermişti. İsrail ordusunun sınıra yoğun sevkiyat yapması Netanyahu'nun söz konusu açıklamasını desteklerken, A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu aktardı. İsrail ordusunun Gazze sınırına çok yaklaştığını belirten Kavasoğlu, lokal operasyonların 48 saatten bu yana devam ettiğini söyledi. İşte detaylar...

SABAH İNTERNET
Dünyanın gözü Gazze sınırında! Gövde gösterisi mi mesaj mı? A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu son durumu aktardı

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu başlatmasının ardından Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren İsrail, bölgeyi abluka altına alarak yüzlerce masum sivili katletti.

Dünyanın gözü Gazze sınırında! Gövde gösterisi mi mesaj mı? A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu son durumu aktardı

Sınırdaki askeri birlikleri ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Bir sonraki aşamaya hazır mıyız?" diyerek kara harekatının sinyalini verdi. İsrail ordusunun günlerdir Gazze sınırına yönelik sevkiyatını yoğun şekilde sürdürmesi ise söz konusu iddiaları güçlendiriyor.

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Dünyanın gözü Gazze sınırında! Gövde gösterisi mi mesaj mı? A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu son durumu aktardı

Öte yandan A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, bölgedeki son durumu aktardı. Kavasoğlu; İsrail ordusunun Gazze sınırına çok yaklaştığını belirterek, lokal operasyonların 48 saatten bu yana devam ettiğini söyledi.

Dünyanın gözü Gazze sınırında! Gövde gösterisi mi mesaj mı? A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu son durumu aktardı

"GÖVDE GÖSTERİSİ Mİ YOKSA MESAJ MI?"

A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Askelon ile Siderot arasındayız. Patlama sesi duyduk. Çok şiddetli bir rüzgar var. İki ayrı patlama meydana geldi.

Bir yandan kara harekatı konuşuluyor. Şu anda hava normal gözüküyor ama buraya ulaşmaya çalıştığımız dakikalarda çok şiddetli bir yağış vardı. Dolayısıyla, sağanak yağış nedeniyle özellikle dış basında da kara harekatının bugünden yarına olamayacağına dönük haberler vardı. Hem bugün hem de ayrın sağanak gözüküyor.

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Dünyanın gözü Gazze sınırında! Gövde gösterisi mi mesaj mı? A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu son durumu aktardı

ABD basınına yansıyan açıklamalar bu yönde. ABD kara harekatından yana değil. İsrail'i kararından vazgeçirmek için çalışmalar devam ediyor. Hem ABD Dışişleri Bakanı hem ABD Savunma Bakanı geçtiğimiz günlerde buradaydı. Yine ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında 4 ayrı telefon görüşmesi gerçekleşti. ABD kara harekatı bir kenarda dursun diyor ama aynı zamanda sınıra sürekli bir sevkiyat gerçekleşiyor. Bu bir gövde gösterisi mi yoksa mesaj mıdır? Bunun cevabını İsrail ordusu verecek.

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