"GÖVDE GÖSTERİSİ Mİ YOKSA MESAJ MI?"

A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Askelon ile Siderot arasındayız. Patlama sesi duyduk. Çok şiddetli bir rüzgar var. İki ayrı patlama meydana geldi.

Bir yandan kara harekatı konuşuluyor. Şu anda hava normal gözüküyor ama buraya ulaşmaya çalıştığımız dakikalarda çok şiddetli bir yağış vardı. Dolayısıyla, sağanak yağış nedeniyle özellikle dış basında da kara harekatının bugünden yarına olamayacağına dönük haberler vardı. Hem bugün hem de ayrın sağanak gözüküyor.

İşte İsrail'in katliam tankları! Emine Kavasoğlu son durumu aktardı | Video