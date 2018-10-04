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fırtınası 'yı vuracak

Giriş Tarihi: 04.10.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 11:38
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fırtınası 'yı vuracak
Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

'nın bugün güçlü bir fırtınasının etkisi altına gireceği duyuruldu.

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fırtınası 'yı vuracak
Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

Uzmanlar, fırtınası sebebiyle elektronik cihazlar ve uydu iletişim sistemlerinin olumsuz etkilenebileceğine dair uyarılarda bulunuyor.

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fırtınası 'yı vuracak
Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

üzerindeki iki dev deliğin yönünü 'ya çevirmesiyle beraber Mavi Gezegen güçlü bir Güneş fırtınasının etkisi altına girecek.

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fırtınası 'yı vuracak
Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

fırtınası Avrupa'nın kuzeyinde Kuzey Işıkları'nın yoğun şekilde görülmesine sebep olacak.

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fırtınası 'yı vuracak
Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

Aurora Borealis olarak da bilinen Kuzey Işıkları, İzlanda, Norveç, Finlandiya ve İsveç'ten izlenebilecek.

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fırtınası 'yı vuracak
Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

'in atmosferindeki iki büyük deliğin yüzünü 'ya dönmesi sebebiyle meydana gelecek Güneş fırtınası iki parça halinde Dünya'yı vuracak.

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fırtınası 'yı vuracak
Güneş fırtınası Dünya'yı vuracak

4 Ekim Perşembe günü 'yı vurması beklenen fırtınasının 7 Ekim Pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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