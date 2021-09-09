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Giriş Tarihi: 09.09.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 16:01

Güneş fırtınası nedeniyle tüm dünyada "internet kıyameti" yaşanabilir

Güneş rüzgarları tabiri caizse Dünya'yı döver. Gezegenimizin manyetik kalkanı çoğunlukla Güneş rüzgarlarının zararlarını engeller. Güneş'ten gelen manyetize parçacıkları kutuplara doğru savurarak gönderir ve böylece ortaya kutup ışıkları çıkar. Ancak bu rüzgarlar bazen fırtınaya dönüşür ve Güneş fırtınası, günlük yaşamımızı etkileyebilecek sorunlara neden olabilir. Yeni bir çalışma, şiddetli bir Güneş fırtınasının sonuçlarının yıkıcı olabileceğini ve ülkeleri birbirine bağlayan su altı internet kablolarının aylarca devre dışı kalabileceğini ortaya koydu. Çalışma bir 'internet kıyametinin' yaşanabileceğini belirtiyor. İşte detaylar...

Güneş fırtınası nedeniyle tüm dünyada internet kıyameti yaşanabilir

California Üniversitesinde görevli bir bilim insanı olan Sangeetha Abdu Jyothi yeni paylaştığı bir çalışmada, şiddetli bir Güneş fırtınasının aylarca sürebilecek internet kıyametine neden olabileceğini öne sürdü. Baştan belirtelim, söz konusu çalışma halen hakem onayından geçmemiş durumda.

Güneş fırtınası nedeniyle tüm dünyada internet kıyameti yaşanabilir

Sangeetha Abdu Jyothi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemide dünyanın ne kadar hazırlıksız olduğunu gördük. Bu durum beni düşündürüyor. İnternet konusunda da aynısını yaşabiliriz. Alt yapımız büyük ölçüde bir Güneş etkinliğine dayanmayabilir" dedi.

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Güneş fırtınası nedeniyle tüm dünyada internet kıyameti yaşanabilir

Uzmanlar, Abdu Jyothi'nin belirli bir noktada haklı olduğunu, ancak şiddetli fırtınaların nadiren görüldüğünü belirtiyor. Çalışmaya göre Dünya'yı doğrudan etkileyen bir fırtınanın veya benzer bir durumun, 10 yılda %1.6 ile %12 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Güneş fırtınası nedeniyle tüm dünyada internet kıyameti yaşanabilir

Yakın tarihte şiddetli iki Güneş fırtınası gerçekleşti. Biri 1859'da diğeri ise 1921'de yaşandı. 1859'da olan ve Carrington Olayı olarak da bilinen fırtına yıkıma neden oldu. Telgraf telleri yandı. Daha küçük şiddetli fırtınaların da sonuçları pek iyi olmayabiliyor ki, 1989 Mart ayında küçük çaplı bir Güneş fırtınası, Kanada'nın Quebec eyaletinin 9 saat boyunca karanlıkta kalmasına neden oldu.

Güneş fırtınası nedeniyle tüm dünyada internet kıyameti yaşanabilir

Abdu Jyothi'nin çalışmasında iyi bir haber de var, makaleye göre fiber optik kablolar Güneş fırtınasının etkilerine karşı dayanıklı. Bu yüzden yerel ve bölgesel internet bağlantılarında sorun yaşanması riski düşük.

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