Giriş Tarihi: 09.09.2021 15:59Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 16:01
Güneş fırtınası nedeniyle tüm dünyada "internet kıyameti" yaşanabilir
Güneş rüzgarları tabiri caizse Dünya'yı döver. Gezegenimizin manyetik kalkanı çoğunlukla Güneş rüzgarlarının zararlarını engeller. Güneş'ten gelen manyetize parçacıkları kutuplara doğru savurarak gönderir ve böylece ortaya kutup ışıkları çıkar. Ancak bu rüzgarlar bazen fırtınaya dönüşür ve Güneş fırtınası, günlük yaşamımızı etkileyebilecek sorunlara neden olabilir. Yeni bir çalışma, şiddetli bir Güneş fırtınasının sonuçlarının yıkıcı olabileceğini ve ülkeleri birbirine bağlayan su altı internet kablolarının aylarca devre dışı kalabileceğini ortaya koydu. Çalışma bir 'internet kıyametinin' yaşanabileceğini belirtiyor. İşte detaylar...