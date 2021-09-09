Güneş fırtınası nedeniyle tüm dünyada "internet kıyameti" yaşanabilir

Yakın tarihte şiddetli iki Güneş fırtınası gerçekleşti. Biri 1859'da diğeri ise 1921'de yaşandı. 1859'da olan ve Carrington Olayı olarak da bilinen fırtına yıkıma neden oldu. Telgraf telleri yandı. Daha küçük şiddetli fırtınaların da sonuçları pek iyi olmayabiliyor ki, 1989 Mart ayında küçük çaplı bir Güneş fırtınası, Kanada'nın Quebec eyaletinin 9 saat boyunca karanlıkta kalmasına neden oldu.