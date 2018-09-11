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savunma fuarında vurdu, askerleri izledi

ordusu, 2018 Savunma Fuarı kapsamında, askerden arındırılmış bölge olan Pocheon şehrinde tatbikat düzenledi.

Giriş Tarihi: 11.09.2018 13:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 13:09
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savunma fuarında vurdu, askerleri izledi
Güney Kore savunma fuarında vurdu, askerleri izledi

ordusu, ülkede düzenlenen 2018 Savunma Fuarı kapsamında şov yaptı.

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savunma fuarında vurdu, askerleri izledi
Güney Kore savunma fuarında vurdu, askerleri izledi

ordusu K-2 ve K-1A2 tanklarını devreye soktu.

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savunma fuarında vurdu, askerleri izledi
Güney Kore savunma fuarında vurdu, askerleri izledi

Tatbikat Pocheon şehrinin askerden arındırılmış bölgesinde düzenlendi.

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savunma fuarında vurdu, askerleri izledi
Güney Kore savunma fuarında vurdu, askerleri izledi

Apaçi helikopterleri de tatbikata katılan askeri envanterler arasında yerini aldı.

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savunma fuarında vurdu, askerleri izledi
Güney Kore savunma fuarında vurdu, askerleri izledi

askerleri de tatbikata katıldı.

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savunma fuarında vurdu, askerleri izledi
Güney Kore savunma fuarında vurdu, askerleri izledi

Askerler cep telefonlarıyla tatbikatı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

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savunma fuarında vurdu, askerleri izledi
Güney Kore savunma fuarında vurdu, askerleri izledi
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