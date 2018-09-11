Güney Kore savunma fuarında vurdu, askerleri izledi

Güney Kore ordusu, 2018 Savunma Fuarı kapsamında, askerden arındırılmış bölge olan Pocheon şehrinde tatbikat düzenledi. Güney Kore ordusu, ülkede düzenlenen 2018 Savunma Fuarı kapsamında şov yaptı. Güney Kore ordusu K-2 ve K-1A2 tanklarını devreye soktu. Tatbikat Pocheon şehrinin askerden arındırılmış bölgesinde düzenlendi. Apaçi helikopterleri de tatbikata katılan askeri envanterler arasında yerini aldı. Güney Kore askerleri de tatbikata katıldı. Askerler cep telefonlarıyla tatbikatı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.