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  • Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken bir adam doktora gitmeye karar verince hayatının şokunu yaşadı.Çin'deki bir hastanede yaşanan şoke edici olayı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 07:41
Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Yaklaşık iki hafta boyunca burnu ve başıyla ilgili sıkıntılar yaşadı.

Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!

51 yaşındaki adamın burnundan çıkan parazit görenleri şoke etti.

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Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Karısının burnunda hareketli birşey görmesi üzerine soluğu doktorda alan talihsiz adamın görüntüleri sanal alemde büyük yankı uyandırdı.

Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, Kulak, Burun,Boğaz doktoru Liu Xiongguang'a gitti.

Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.

Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!


Doktorun yanında çalışan hemşire tarafından telefona kaydedilen anlar, sanal alemde izlenme rekorları kırdı.

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