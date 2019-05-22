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Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Günlerce burnu kanayan adam hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken bir adam doktora gitmeye karar verince hayatının şokunu yaşadı.Çin'deki bir hastanede yaşanan şoke edici olayı sosyal medyada görenler gözlerine inanamadı. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 07:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





