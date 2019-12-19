Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

İngiltere'nin Manchester kentinde şoke eden bir olay yaşandı. Eski güzellik kraliçesi Jade Slusarczyk deyim yerindeyse dehşeti yaşadı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmış olan eski güzellik kraliçesi, başına geleceklerden habersizdi. Kanlar içinde kaldığı fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada dolaşan görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Takipçileri yaşananlara büyük tepki gösterdi. Manchester'daki olay iki adamın kavga etmesiyle başladı. Daha sonra eski güzellik kraliçesinin bulunduğu alana sıçradı. İşte detaylar!