Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

İngiltere'nin Manchester kentinde şoke eden bir olay yaşandı. Eski güzellik kraliçesi Jade Slusarczyk deyim yerindeyse dehşeti yaşadı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkmış olan eski güzellik kraliçesi, başına geleceklerden habersizdi. Kanlar içinde kaldığı fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada dolaşan görüntüler izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Takipçileri yaşananlara büyük tepki gösterdi. Manchester'daki olay iki adamın kavga etmesiyle başladı. Daha sonra eski güzellik kraliçesinin bulunduğu alana sıçradı. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:49
Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

Sosyal medyada paylaştı, takipçilerinden yardım istedi.

Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

Eski güzellik kraliçesinin iler acısı hali, takipçilerini endişelendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

Eski güzellik kraliçesi Jade Slusarczyk, eğlenmeye çıktığında başına geleceklerden habersizdi.

Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen olayda, eski güzellik kraliçesinin kafası yarıldı.

Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

Dart ve snooker oyuncuları ile birlikte çalışan Jade Slusarczyk, arkadaşları ile eğlenmeye çıkmışken, gittiği mekanda kavga çıktı.

Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

Snooker efsanesi Jimmy White'ın sevgilisi olan Jade, başına gelenleri hesabından paylaştığı fotoğraflarla anlattı.

Güzellik kraliçesi dehşeti yaşadı! Kanlar içinde kaldı

34 yaşındaki eski kraliçe, olayın 29 Kasım'da meydana geldiğini söyledi.

BİZE ULAŞIN