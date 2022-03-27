Giriş Tarihi: 27.03.2022 14:33
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
14:51
Haftaladır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geride bir enkaz bırakıyor! İşte Ukrayna'nın hayalet kasabaya dönen yerleri...
Rusya Ukrayna savaşı bir aydan fazla süredir devam ediyor. Bu sürede yüz binlerce hatta milyonlarlarca insan evlerinden oldu, sayısının bile bilinmediği kadar da can kaybı var. Haftalardır devam eden müzakerelerden ise olumlu sonuçlar alanamıyor. Öte yandan, savaşın gerçek yüzü ortaya çıkan fotoğraflarla kendini gösteriyor. Haftalardır bombalanan Ukrayna'nın çeşitli bölgeleri resmen hayalet kasabaya dönüştü. İşte öncesi/sonrası fotoğraflarıyla Ukrayna'nın hayalete dönen bölgeleri...