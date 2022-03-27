Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Haftaladır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geride bir enkaz bırakıyor! İşte Ukrayna'nın hayalet kasabaya dönen yerleri...
Giriş Tarihi: 27.03.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 14:51

Haftaladır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geride bir enkaz bırakıyor! İşte Ukrayna'nın hayalet kasabaya dönen yerleri...

Rusya Ukrayna savaşı bir aydan fazla süredir devam ediyor. Bu sürede yüz binlerce hatta milyonlarlarca insan evlerinden oldu, sayısının bile bilinmediği kadar da can kaybı var. Haftalardır devam eden müzakerelerden ise olumlu sonuçlar alanamıyor. Öte yandan, savaşın gerçek yüzü ortaya çıkan fotoğraflarla kendini gösteriyor. Haftalardır bombalanan Ukrayna'nın çeşitli bölgeleri resmen hayalet kasabaya dönüştü. İşte öncesi/sonrası fotoğraflarıyla Ukrayna'nın hayalete dönen bölgeleri...

Haftaladır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geride bir enkaz bırakıyor! İşte Ukrayna’nın hayalet kasabaya dönen yerleri...

Arkasında acı, ölüm, kan ve gözyaşı bırakan Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Bu hafta biterken de yapılan müzakerelerden henüz net ve olumlu bir sonuç çıkabilmiş değil. Taraflar birbirlerinin kayıplarını açıklamaya devam ederken Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamalara göre can kaybı sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlerinden olan milyonlarca insan ise geri döndüklerinde bıraktıkları gibi bir Ukrayna bulamayacak. İşte Ukrayna'nın savaş nedeniyle hayalet kasabaya dönen yerlerinin öncesi ve sonrasında ait fotoğrafları...

Haftaladır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geride bir enkaz bırakıyor! İşte Ukrayna’nın hayalet kasabaya dönen yerleri...

1. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir apartman

Ukrayna'nın başkenti Kiev, günlerdir kuşatma altında. Onlarca kilometre uzunluğundaki Rus birlikleri şehrin çevresine mayın döşedi. Yapılan hava saldırıları şehrin baze bölgelerini yerle bir etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Haftaladır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geride bir enkaz bırakıyor! İşte Ukrayna’nın hayalet kasabaya dönen yerleri...

2. Harkov meydanındaki belediye binası

Savaşın daha ilk günlerinde ağır darbeler alan Harkov'da 1.461.300 kişi yaşıyordu. Halkın büyük bir çoğunluğu güvenli bölgelere gitti.

Haftaladır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geride bir enkaz bırakıyor! İşte Ukrayna’nın hayalet kasabaya dönen yerleri...

3. Harkov Svobody meydanı

Svoboy meydanı Avrupa'nın en büyük üçüncü, dünyanın ise 7. büyük şehir meydanıydı. Meydandan geri pek bir şey kalmadı.

Haftaladır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geride bir enkaz bırakıyor! İşte Ukrayna’nın hayalet kasabaya dönen yerleri...

4. Harkov'da bir bir ilkokul

Harkov'daki bir okulda müdür olan Yule isimli bir Twitter kullancısının paylaştığı bu fotoğraf, okulun yerle bir olmuş halini gözler önüne seriyor.

SON DAKİKA