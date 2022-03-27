Haftaladır devam eden Rusya Ukrayna savaşı geride bir enkaz bırakıyor! İşte Ukrayna’nın hayalet kasabaya dönen yerleri...

Arkasında acı, ölüm, kan ve gözyaşı bırakan Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Bu hafta biterken de yapılan müzakerelerden henüz net ve olumlu bir sonuç çıkabilmiş değil. Taraflar birbirlerinin kayıplarını açıklamaya devam ederken Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamalara göre can kaybı sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlerinden olan milyonlarca insan ise geri döndüklerinde bıraktıkları gibi bir Ukrayna bulamayacak. İşte Ukrayna'nın savaş nedeniyle hayalet kasabaya dönen yerlerinin öncesi ve sonrasında ait fotoğrafları...