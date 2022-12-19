Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Haftalarca sürme ihtimali var! Baba Vanga 2023'ü işaret etti: Dünya karanlığa gömülebilir
Giriş Tarihi: 19.12.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 12:07

Haftalarca sürme ihtimali var! Baba Vanga 2023'ü işaret etti: Dünya karanlığa gömülebilir

Art arda yaşanan Güneş fırtınaları Dünya'yı derinden etkileyebilir. Bilim insanları dünyanın karanlığa gömülebileceğine dair peş peşe uyarılarda bulunurken kehanetleri ile gündemde yer edinen Baba Vanga o tarihi işaret etti. 11 Eylül Saldırısı, kıtlık, hatta koronavirüs gibi konuları doğru tahmin etmesi ile ünlenen Baba Vanga 5079 yılına kadar kehanet bırakmış...

Haftalarca sürme ihtimali var! Baba Vanga 2023’ü işaret etti: Dünya karanlığa gömülebilir

Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor. Bilim insnalarının Dünya'nın karanlığa gömülebileceği konusunda uyarıları sürerken Baba Vanga'nın kehaneti dikkatleri çekti.

Haftalarca sürme ihtimali var! Baba Vanga 2023’ü işaret etti: Dünya karanlığa gömülebilir

1996 yılında hayatını kaybeetmiş olmasına rağmen bugün bile adında söz ettiren Baba Vanga, 11 Eylül ve Donald Trump'ın yükselişi gibi olaylara ilişkin kehanetler de dahil olmak üzere geleceğe dair pek çok kehaneti ile ün kazanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Haftalarca sürme ihtimali var! Baba Vanga 2023’ü işaret etti: Dünya karanlığa gömülebilir

1996 yılında öldüğünde tam 5079 yılıa kadar kehanette bulunduç 2022 yılının sonuna yaklaşılırken Baba Vanga'nın o kehaneti yine dikkatleri üzerine çekti.


Haftalarca sürme ihtimali var! Baba Vanga 2023’ü işaret etti: Dünya karanlığa gömülebilir

Güneş fırtınası haberlerinin artmasının en önemli nedeni Dünya'nın 11 yıllık Güneş döngüsünün içinde olmasıyken Baba Vanga ise önümüzdeki yıla işaret etti.

Haftalarca sürme ihtimali var! Baba Vanga 2023’ü işaret etti: Dünya karanlığa gömülebilir

İddialara göre, Güneş yüzeyindeki büyük patlamalar Dünya'da yaygın bir hasara neden olacak... Olay gerçekleşirse iletişim hizmetleri tamamen kesilecek. Dünya uzun bir süre karanlığa gömülecek. Hasarın yıllarca sürme ihtimalinin de olduğu ifade edilenler arasında...

SON DAKİKA