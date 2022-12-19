Giriş Tarihi: 19.12.2022 12:06
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
12:07
Haftalarca sürme ihtimali var! Baba Vanga 2023'ü işaret etti: Dünya karanlığa gömülebilir
Art arda yaşanan Güneş fırtınaları Dünya'yı derinden etkileyebilir. Bilim insanları dünyanın karanlığa gömülebileceğine dair peş peşe uyarılarda bulunurken kehanetleri ile gündemde yer edinen Baba Vanga o tarihi işaret etti. 11 Eylül Saldırısı, kıtlık, hatta koronavirüs gibi konuları doğru tahmin etmesi ile ünlenen Baba Vanga 5079 yılına kadar kehanet bırakmış...