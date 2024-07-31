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Haberler Galeri Hamas lideri Haniye son röportajını A Haber’e vermişti: İsrail katliam yapıyor kimse cezalandırmıyor
Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:21

Hamas lideri Haniye son röportajını A Haber’e vermişti: İsrail katliam yapıyor kimse cezalandırmıyor

İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye, son röportajını A Haber'e vermişti. Filistin halkına olan işgal, öldürme, yıldırma ve katliamların durdurulmasını istediklerini ancak İsrail'in ateşkese yanaşmadığını belirten Haniye, "İsrail, kendi rehinelerini istiyor ve sonra tekrardan savaşa devam etmek istiyor. İsrail ordusunun işgalini kanunlaştırmak istiyorlar. Katliam yapıyorlar kimse cezalandırmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas lideri Haniye son röportajını A Haber’e vermişti: İsrail katliam yapıyor kimse cezalandırmıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

Hamas lideri Haniye son röportajını A Haber’e vermişti: İsrail katliam yapıyor kimse cezalandırmıyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ: LANETLİYORUZ

Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesine Türkiye'den çok sert tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz."

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Hamas lideri Haniye son röportajını A Haber’e vermişti: İsrail katliam yapıyor kimse cezalandırmıyor

"TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ HAKLI DAVASINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEKTİR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırı, aynı zamanda Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

Hamas lideri Haniye son röportajını A Haber’e vermişti: İsrail katliam yapıyor kimse cezalandırmıyor

SON RÖPORTAJINI A HABER'E VERMİŞTİ

Öte yandan Haniye, son röportajını A Haber'deb Orhan Sali'ye vermişti. Filistin halkına olan işgal, öldürme, yıldırma ve katliamların durdurulmasını istediklerini ancak İsrail'in ateşkese yanaşmadığını belirten Haniye, "İsrail, kendi rehinelerini istiyor ve sonra tekrardan savaşa devam etmek istiyor. İsrail ordusunun işgalini kanunlaştırmak istiyorlar. Katliam yapıyorlar kimse cezalandırmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas lideri Haniye'den A Haber'e özel röportaj: Erdoğan'ın duruşu bizi onurlandırdı

Hamas lideri Haniye son röportajını A Haber’e vermişti: İsrail katliam yapıyor kimse cezalandırmıyor

Haniye, şu ifadeleri kullanmıştı:

Sayın Erdoğan ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını konuştuk. İsrail'in barıl görüşmelerini baltaladığını ele aldık. Erdoğan'ın dik duruşu bizi onurlandırdı. TBMM'de yaptığı konuşmasında Hamas'ın 'Kuva-yi Milliye' olduğunu söylemesi bizim için çok büyük bir onurdur. Filistin halkı da bunu mutlulukla karşıladı. Biz direnen bir milletiz.

"TÜRK POLİTİKASINDA GAZZE'NİN ÖZEL BİR YERİ VAR"

Geçmişte de şu anda da Türk politikasında Gazze'nin çok özel bir yeri var. Bunun farkındayız. Siyonist işgalciler hem Filistin halkını öldürmek istiyor hem de halkın hakkını göz önünde bulundurmak istemiyor. Dünyadaki ülkelerin Filistin halkına olan desteği anlamamaya çalışıyor. Özellikle Türkiye gibi bölgesel önemi olan bir ülkenin Filistin halkına olan desteğini anlamak istemiyor. Filistin halkının emellerini isteklerini hürriyetini Türk halkı anlıyor. Şunu da görüyoruz ki sadece Türkiye halkı değil dünya halkları da Filistin'e destek olmaya çalışıyor ve bu Siyonist aymazlık bu Siyonist kabadayılık ise bunu anlamak istemiyor. İsrail ABD desteğiyle katliam yapıyor.

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