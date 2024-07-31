Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
09:21
Hamas lideri Haniye son röportajını A Haber’e vermişti: İsrail katliam yapıyor kimse cezalandırmıyor
İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye, son röportajını A Haber'e vermişti. Filistin halkına olan işgal, öldürme, yıldırma ve katliamların durdurulmasını istediklerini ancak İsrail'in ateşkese yanaşmadığını belirten Haniye, "İsrail, kendi rehinelerini istiyor ve sonra tekrardan savaşa devam etmek istiyor. İsrail ordusunun işgalini kanunlaştırmak istiyorlar. Katliam yapıyorlar kimse cezalandırmıyor." ifadelerini kullanmıştı.