Hamas lideri Haniye son röportajını A Haber’e vermişti: İsrail katliam yapıyor kimse cezalandırmıyor

Haniye, şu ifadeleri kullanmıştı:

Sayın Erdoğan ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını konuştuk. İsrail'in barıl görüşmelerini baltaladığını ele aldık. Erdoğan'ın dik duruşu bizi onurlandırdı. TBMM'de yaptığı konuşmasında Hamas'ın 'Kuva-yi Milliye' olduğunu söylemesi bizim için çok büyük bir onurdur. Filistin halkı da bunu mutlulukla karşıladı. Biz direnen bir milletiz.

"TÜRK POLİTİKASINDA GAZZE'NİN ÖZEL BİR YERİ VAR"

Geçmişte de şu anda da Türk politikasında Gazze'nin çok özel bir yeri var. Bunun farkındayız. Siyonist işgalciler hem Filistin halkını öldürmek istiyor hem de halkın hakkını göz önünde bulundurmak istemiyor. Dünyadaki ülkelerin Filistin halkına olan desteği anlamamaya çalışıyor. Özellikle Türkiye gibi bölgesel önemi olan bir ülkenin Filistin halkına olan desteğini anlamak istemiyor. Filistin halkının emellerini isteklerini hürriyetini Türk halkı anlıyor. Şunu da görüyoruz ki sadece Türkiye halkı değil dünya halkları da Filistin'e destek olmaya çalışıyor ve bu Siyonist aymazlık bu Siyonist kabadayılık ise bunu anlamak istemiyor. İsrail ABD desteğiyle katliam yapıyor.