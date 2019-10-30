Ezberiniz bozulabilir! Türk kadınları diğer ülke kadınlarından...
Ezberiniz bozulabilir! Türk kadınları diğer ülke kadınlarından...
82 milyonluk bir nüfusa sahip olan ülkemizde kadınların boy ortalaması ne kadar? Dünyanın en uzun kadınları ve en kısa kadınları hangi ülkelerde yaşıyor. En kısa ve en uzun boy ortalamasına sahip ülkelerin arasında adeta bir uçurum var dersek yanılmış olmayız. Bu rakamlar sizi de çok şaşırtacak. Türk kadınlarıyla ilgili belki de bir ezber bozulacak! Avrupa, Asya, Afrika,Amerika işte her kıtadan ülkenin kadınlarının boy ortalamaları alınarak hazırlanan o sonuçlar!
Giriş Tarihi: 30.10.2019
14:16
Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
14:26
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