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Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk bulunan ülkeler

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk bulunan ülkeler

Türkler dünyanın neredeyse her yerinde! Peki en fazla Türk barındıran ülkeler hangileri? Dünyanın neredeyse her köşesinde bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla karşılaşmak mümkün. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen veriler hangi ülkede ne kadar Türk yaşadığını ve en çok Türk'ün hangi ülkelerde bulunduğunu ortaya çıkardı. Almanya, Fransa, Belçika gibi belli başlı ülkeleri biliriz ama bu listede sizi şaşırtabilecek ülkeler de var. Bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları en çok hangi ülkelerde yaşıyormuş. Rakamlarıyla tek tek sizin için hazırladığımız bu listede neredeyse dünyanın her bölgesinden ülkeler var.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 08:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





