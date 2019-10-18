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Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk bulunan ülkeler

Türkler dünyanın neredeyse her yerinde! Peki en fazla Türk barındıran ülkeler hangileri? Dünyanın neredeyse her köşesinde bir vatandaşıyla karşılaşmak mümkün. 'ndan gelen veriler hangi ülkede ne kadar Türk yaşadığını ve en çok Türk'ün hangi ülkelerde bulunduğunu ortaya çıkardı. , , Belçika gibi belli başlı ülkeleri biliriz ama bu listede sizi şaşırtabilecek ülkeler de var. Bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları en çok hangi ülkelerde yaşıyormuş. Rakamlarıyla tek tek sizin için hazırladığımız bu listede neredeyse dünyanın her bölgesinden ülkeler var.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 08:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 08:45
Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk bulunan ülkeler

İşte belki de ilk sıralarında sizi şaşırtabilecek ülkelerin olduğu o liste!

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk bulunan ülkeler

En az 1000'in üzerinde Türk'ün yaşadığı ülkelerden başlayarak ülke ülke sıralama

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Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk bulunan ülkeler

Arjantin

Ülkedeki Türk Sayısı: 1000

Güney Kore

Ülkedeki Türk Sayısı: 1000

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk bulunan ülkeler

Meksika

Ülkedeki Türk Sayısı: 1500

Tayland

Ülkedeki Türk Sayısı: 1500

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk bulunan ülkeler

Lüksemburg

Ülkedeki Türk Sayısı: 1600

Fas

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk bulunan ülkeler

Özbekistan

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Etiyopya

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk bulunan ülkeler

Bahreyn

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Karadağ

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

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