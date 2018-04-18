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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ları)

Dünya nüfusu her geçen gün artıyor ancak artış hızında yavaşlama devam ediyor. 1970 yılında % 2.07 artan dünya nüfusu 1980'de %1.79, 1990'da %1.81, 2000'de %1.33 2010'da, 1.24, 2017 yılında %1.12 ve 2018 yılında %1.09 artması bekleniyor. İşte ülke ülke dünyanın en yüksek nüfusa sahip 100 ülkesi...

Giriş Tarihi: 18.04.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 13:14
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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ülke nüfusları)

100. Papua Yeni Gine

8151300 % 0.11

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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ülke nüfusları)

99. İsviçre

8465234 % 0.11

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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ülke nüfusları)

98. İsrail

8819660 % 0.11

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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ülke nüfusları)

97. Avusturya

8823054 % 0.12

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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ülke nüfusları)

96. Honduras

8866351 % 0.12

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  • 100
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ülke nüfusları)

95. Tacikistan

8931000 % 0.12

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Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ları)
Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ülke nüfusları)

94. Birleşik Arap Emirlikleri

9400000 % 0.12

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