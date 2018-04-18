Hangi ülkenin nüfusu ne kadar? (2018 ülke nüfusları)

Dünya nüfusu her geçen gün artıyor ancak artış hızında yavaşlama devam ediyor. 1970 yılında % 2.07 artan dünya nüfusu 1980'de %1.79, 1990'da %1.81, 2000'de %1.33 2010'da, 1.24, 2017 yılında %1.12 ve 2018 yılında %1.09 artması bekleniyor. İşte ülke ülke dünyanın en yüksek nüfusa sahip 100 ülkesi...